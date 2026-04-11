Tasas hipotecarias bajan por primera vez en semanas en EEUU: ¿Cómo puedes aprovecharlo?

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El mercado inmobiliario estadounidense experimenta un respiro tras la primera caída de las tasas hipotecarias en más de un mes, situando el promedio del préstamo a 30 años en un 6.37% al cierre de esta semana.

Este descenso, reportado por Freddie Mac el 9 de abril de 2026, marca un cambio de tendencia frente al 6.46% registrado anteriormente y mejora las condiciones respecto al año pasado, cuando los intereses rozaban el 6.62%.

La reducción responde directamente a la baja en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, los cuales descendieron del 4.3% gracias a una distensión en los conflictos geopolíticos internacionales que estabilizó temporalmente los precios del crudo.

Ventaja

Aprovechar este descenso resulta importante para los compradores que buscan entrar al mercado durante la dinámica temporada de primavera, ya que incluso una fluctuación mínima reduce significativamente el pago mensual de la vivienda.

Mientras la opción a 15 años se posiciona en un atractivo 5.74%, expertos advierten que la volatilidad persiste debido a las presiones inflacionarias y la incertidumbre en los acuerdos de alto el fuego externos según detalla Mundo Now.

Ante este escenario de alivio transitorio, tanto nuevos propietarios como aquellos interesados en refinanciar sus deudas actuales deben evaluar sus finanzas con rapidez antes de que la Reserva Federal o nuevos choques económicos reviertan esta tendencia a la baja.

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