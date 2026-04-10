JP Morgan clausura decenas de sucursales en EEUU: conoce la lista de las ciudades afectadas

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El sector bancario en los Estados Unidos (EEUU) experimenta una metamorfosis acelerada debido a la preferencia de los usuarios por las gestiones remotas. Millones de clientes realizan hoy sus transferencias, depósitos y consultas de saldo desde aplicaciones móviles sin necesidad de traslados.

Esta tendencia reduce drásticamente el flujo de personas en los establecimientos tradicionales y obliga a las instituciones a replantear su infraestructura. La eficiencia en los costos operativos guía las decisiones de las grandes firmas que buscan adaptarse a la era tecnológica actual.

La Office of the Comptroller of the Currency confirma que JP Morgan cierra tiene un total de 16 cierres programados. Además, detalla que la medida impacta a localidades en California, Ohio y Washington, entre otros estados clave.

¿Qué localidades específicas cerrarán sucursales en EEUU?

El reporte oficial menciona clausuras en ciudades como Long Beach y Oakley en California, además de Madison y Milwaukee en el estado de Wisconsin. También figuran en la lista de recortes las oficinas de Bremerton en Washington, Beaumont en Texas y Jenks en Oklahoma.

Otras zonas que pierden puntos de atención física son Willoughby y Dayton en Ohio, junto a Ponte Vedra Beach en Florida y Chicago. Pese a estos cierres, el banco expande su presencia de forma selectiva en mercados estratégicos como Pensilvania y Carolina del Norte.

La estrategia busca un equilibrio entre la reducción de espacios físicos subutilizados y el crecimiento en regiones con mayor potencial de asesoría financiera. El gigante bancario apuesta por un modelo de negocio más ágil que responda a la realidad económica de este 2026.

¿Por qué razones JP Morgan cierra sucursales en EEUU?

La causa principal reside en el cambio de comportamiento de los consumidores, quienes prefieren la inmediatez de la banca digital para sus operaciones diarias. Según un estudio de Accenture, la mayoría de los trámites rutinarios ya ocurre fuera de las ventanillas tradicionales.

Datos de la Reserva Federal revelan que el número de oficinas por habitante cayó un 28 % desde el año 2009 en todo el país. Esta cifra demuestra que la transformación del sector es un proceso estructural que afecta a toda la industria financiera estadounidense.

Aunque el 64 % de los clientes todavía acude a una oficina para resolver problemas complejos, la rentabilidad de mantener estructuras grandes disminuye. Las instituciones prefieren ahora locales más pequeños y eficientes que funcionen principalmente como centros de consulta especializada.

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