Viene megabono en Patria: el pago que activarán en las próximas horas

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El Sistema Patria se prepara para activar una nueva tanda de pagos en su monedero digital que incluye un megabono especial.

La plataforma digital comenzará a entregar una serie de estipendios que forman parte de los programas sociales y del complemento del ingreso mínimo integral.

Bonos que se activan en la Plataforma Patria en las próximas horas

De acuerdo con el cronograma mensual, entre los pagos próximos a entregar figuran:

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigido a nómina especial de la administración pública. La estimación para este megabono se ubica por encima de los 20.750 bolívares.

Beca Universitaria: Se prevé pago superior a los 2.500 bolívares.

Beca Enseñanza Media: Este pago podría rondar los 1.900 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

Se debe recordar que, a través de su monedero digital, los registrados pueden realizar operaciones como transferencias bancarias, pagos de servicios, recargas telefónicas, pago de gasolina, entre otras.

Actualmente, el Sistema Patria paga el Bono Único Familiar de abril 2026 a ciertos registrados en la plataforma digital.

El mensaje de notificación: "¡Abracemos el amor, la convivencia y el reencuentro! El camino es la paz, la armonía y la hermandad para la felicidad de la Patria.#LosQueremosDeVuelta" será enviado a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el reporte oficial de la plataforma digital, la entrega tendrá lugar del 7 al 11 de abril de 2026.

Los beneficiarios recibirán una notificación mediante mensaje de texto desde el número 3532, que indica la acreditación del bono.

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