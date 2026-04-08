Sistema Patria abril 2026: ¿Cuándo vence el plazo para cobrar el Bono Único Familiar?

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El Sistema Patria comenzó a pagar el Bono Único Familiar de abril 2026 a ciertos registrados en la plataforma digital.

Este estipendio es para quienes anteriormente recibían pagos con los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

El mensaje de notificación: "¡Abracemos el amor, la convivencia y el reencuentro! El camino es la paz, la armonía y la hermandad para la felicidad de la Patria.#LosQueremosDeVuelta" será enviado a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el reporte oficial de la plataforma digital, la entrega tendrá lugar del 7 al 11 de abril de 2026.

Los beneficiarios recibirán una notificación mediante mensaje de texto desde el número 3532, que indica la acreditación del bono.

¿Cómo es el proceso de registro para cobrar el Bono Único Familiar en abril 2026?

Registro en la Plataforma Patria: Debe estar registrado en el Sistema Patria a través de la página web https://persona.patria.org.ve. Actualización del perfil: Inicie sesión y mantenga su información personal y laboral actualizada. Registro del núcleo familiar: Vaya a la sección "Directorio" y luego "Núcleo Familiar" para registrar a los miembros de su hogar. Se deben incluir cédulas y fechas de nacimiento. Verificación de datos: especialmente los números de teléfono móvil, que estén verificados y actualizados en la plataforma.

Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro y podrá autentificarse para gestionar sus beneficios dentro de la plataforma.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar el sitio web del Sistema Patria o acudir a las oficinas de atención habilitadas.

Se debe recordar que el Bono Único Familiar se asigna de forma automática y aleatoria a los usuarios registrados en el Sistema Patria.

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