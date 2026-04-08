Carga de mercancía en Venezuela: el requisito del INTT que evita retenciones en alcabalas

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El sistema de transporte de carga en Venezuela está regulado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), que exige a los operadores cumplir con una serie de requisitos legales para poder circular.

Uno de los elementos más importantes es el Registro de Operadores de Transporte de Carga (ROTC), un permiso obligatorio que busca garantizar la formalidad del sector y evitar problemas en la vía pública.

Este registro es clave para que camiones y vehículos de carga puedan transitar sin ser retenidos en alcabalas o puntos de control. Su cumplimiento permite a los transportistas operar dentro del marco legal establecido por la Ley de Transporte Terrestre.

Qué es el ROTC del INTT

El ROTC es un permiso oficial que autoriza a personas naturales y jurídicas a prestar servicios de transporte de carga.

Este documento certifica que el operador cumple con las condiciones exigidas por el INTT para movilizar mercancía en rutas nacionales e internacionales.

Su función principal es ordenar el sector del transporte y asegurar que los vehículos registrados cumplan con los estándares exigidos por la normativa vigente.

Requisitos principales para tramitar el registro

Para obtener el ROTC, los solicitantes deben presentar una serie de documentos que varían según el tipo de operador. En general, se solicita:

Carta de solicitud ante el INTT

Documento de identidad y título del vehículo

Seguro RCV vigente

Fotografías del vehículo en formato físico

Exigencias adicionales para empresas

Las compañías y cooperativas de transporte deben cumplir requisitos adicionales para poder operar legalmente. Entre ellos se incluyen documentos de formalización y registros laborales.

Registro Mercantil actualizado

Número patronal del IVSS obligatorio

Información legal de la empresa en formato digital

El incumplimiento de estas obligaciones puede impedir la aprobación del permiso por parte del INTT.

Proceso de solicitud en línea

El trámite del ROTC se realiza de forma digital a través del portal del INTT. El proceso incluye el registro del usuario, la carga de datos personales o empresariales, la selección del tipo de servicio y el registro de los vehículos autorizados.

Luego de completar estos pasos, el solicitante debe pagar las tasas correspondientes en línea. El documento final es enviado por correo electrónico una vez validada la información.

Contar con este registro es fundamental para evitar sanciones, retenciones y paralizaciones durante el transporte de mercancía. El INTT supervisa el cumplimiento de la normativa mediante controles en carretera y revisiones administrativas.

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