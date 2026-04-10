Emprendedor en California: hombre sin hogar fabrica casas de madera para otros desamparados por $150

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Un residente en situación de calle identificado como Osvaldo Medrano inició la construcción y comercialización de estructuras básicas de madera como alternativa a las carpas de plástico en el sector de la calle Stanford.

El ciudadano, quien reside en la vía pública tras perder su vivienda anterior, utiliza piezas de madera desechada y láminas metálicas para ensamblar refugios individuales. Según el reporte técnico de la actividad, Medrano ha logrado comercializar al menos seis de estas unidades por un precio de 150 dólares cada una. El diseño de las cabañas permite a los ocupantes mantener una organización interna superior a la de las tiendas de campaña convencionales, incluyendo espacios para camas y sistemas básicos de ventilación.

Características y equipamiento de las estructuras

Las construcciones se diferencian de los asentamientos improvisados comunes por su rigidez estructural y la inclusión de techos de lámina que protegen de la intemperie. El modelo utilizado por Medrano incluye un área de aseo en la entrada y una habitación principal. En su caso particular, la unidad cuenta con conexión eléctrica autorizada por comerciantes locales, lo que le permite operar dispositivos electrónicos y un sistema de aire acondicionado para regular la temperatura interna.

Para el suministro de agua, el constructor utiliza un método de acarreo manual mediante baldes desde una toma pública ubicada a varias cuadras de distancia. Las viviendas se encuentran situadas en la intersección de la calle Stanford con la 11, donde ya se han instalado ejemplares vendidos a otros ciudadanos en condiciones similares.

El negocio como alternativa a los albergues

La fabricación de estas casas de madera surgió tras el interés de transeúntes y otros desamparados que observaron el modelo inicial con ruedas. El proceso de venta suele iniciarse con depósitos de 100 dólares para costear los materiales y la mano de obra. Medrano sostiene que la demanda responde a la resistencia de muchos individuos a ingresar en albergues municipales debido a las normativas de convivencia y horarios que estos imponen.

El sistema de construcción de Medrano busca sustituir el uso de trapos y plásticos por materiales sólidos, manteniendo un orden que, según sus declaraciones, emula los estándares de una vivienda formal. El hombre compagina este oficio de carpintería improvisada con labores de limpieza en bodegas para costear su sustento diario.

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