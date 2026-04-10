Texas advierte sobre falso mensaje de texto: la supuesta multa por teléfono es un fraude digital

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La seguridad de los usuarios de telefonía móvil en el estado enfrenta una amenaza creciente debido a tácticas sofisticadas de suplantación de identidad. Los estafadores diseñan mensajes que imitan a la perfección las comunicaciones oficiales de los tribunales municipales para generar pánico.

El objetivo principal de estos criminales radica en obtener acceso directo a la información personal y financiera de los ciudadanos desprevenidos. La urgencia por resolver una supuesta sanción administrativa empuja a muchas personas a actuar sin verificar la autenticidad de la fuente.

El Tribunal Municipal de Dallas confirma que los mensajes que están enviando por mensaje de texto, son una estafa y carece de validez legal. Las entidades gubernamentales jamás envían notificaciones de infracciones de peaje o estacionamiento con códigos QR mediante mensajería instantánea.

¿Cómo opera la red fraudulente en Texas?

La imagen fraudulenta simula un documento legítimo e incluye números de caso ficticios y advertencias sobre la posible suspensión de la licencia de conducir. Este diseño visual busca que el receptor escanee un código QR que lo redirige a una página web controlada por delincuentes.

Una vez en el sitio falso, el sistema solicita datos de tarjetas de crédito o información confidencial bajo la promesa de saldar la supuesta deuda. Las autoridades estatales subrayan que el uso de códigos QR para el cobro de multas vía SMS no forma parte de sus protocolos.

La velocidad de propagación de este fraude aumenta en todo el país y Texas figura como uno de los puntos con mayor incidencia de reportes. La mejor defensa contra estos ataques consiste en mantener la calma y desconfiar de cualquier enlace externo recibido de forma inesperada.

¿Qué acciones tomar deben tomar los conductores en Texas?

Si usted recibe este mensaje en su dispositivo, evite por completo el escaneo del código y no ingrese ningún tipo de información sensible. La recomendación oficial consiste en eliminar la comunicación de inmediato y bloquear el número remitente para prevenir futuros contactos.

Verifique siempre el estado de sus multas a través de los canales de atención telefónica o los portales web oficiales de la corte correspondiente. El uso de herramientas de verificación directa garantiza que usted no caiga en las trampas de ingeniería social de los estafadores.

Los expertos en ciberseguridad sugieren que los ciudadanos reporten estos incidentes a la policía local para rastrear el origen de las campañas de "smishing". La colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden resulta vital para frenar este tipo de delitos digitales.

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