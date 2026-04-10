Nuevo aumento de tarifas en peajes este mes de abril: así quedaron los montos

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Los sistemas de peajes del país incrementaron para este mes de abril sus tarifas. En los mismos ya se observan los nuevos montos. Es el cuarto ajuste en los últimos meses.

Las nuevas tarifas en el servicio de peaje van desde los 180 bolívares para vehículos livianos hasta los 3.470 bolívares.

De acuerdo con la información difundida por el medio El Diario, en las casillas del Peaje de Tazón, los precios varían dependiendo de la unidad de transporte y el número de ejes, así el ajuste queda de la siguiente manera:

Vehículos livianos : 180 bolívares

: 180 bolívares Busetas : 180 bolívares

: 180 bolívares Buses: 220 bolívares

220 bolívares Camión 350: 1.740 bolívares

1.740 bolívares Camión 750: 1.980 bolívares

1.980 bolívares Carga pesada de 3 ejes: 2.170 bolívares

2.170 bolívares Carga pesada de 4 ejes : 2.350 bolívares

: 2.350 bolívares Carga pesada de 5 ejes : 2.760 bolívares

: 2.760 bolívares Carga pesada de 6 ejes: 3.470 bolívares

3.470 bolívares

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