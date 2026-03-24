Trámites

¿Tienes una moto? Así se puede obtener el registro en un día desde el INTT en línea: claves del proceso

El día que le corresponda asistir a la sede seleccionada, es indispensable presentar varios requisitos 

Por Jennifer James
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 12:15 pm

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó un procedimiento simplificado para el registro de motocicletas en todo el país.

Esta medida tiene como objetivo principal eliminar las largas esperas y facilitar que los dueños de motos puedan circular de manera legal y obtener su documentación el mismo día que acuden a la cita.

La gran novedad de este sistema es que permite adelantar la mayor parte del trabajo desde casa a través de internet. 

Pasos para iniciar el registro en línea 

Para comenzar el proceso sin salir de casa, el usuario debe contar con una computadora o teléfono con acceso a la web y seguir estas instrucciones:

  • Entrar a la página oficial del INTT.
  • Hacer clic en la opción “Planilla Única de Trámite”.
  • Ingresar con los datos de su cuenta (usuario y clave).
  • Buscar en el menú la sección de “Registro / Vehículos”.
  •  Marcar la opción de motocicleta.
  • Elegir la oficina que le quede más cerca y completar los datos que pida el sistema.
  • Imprimir la planilla que genera la página al finalizar.

Documentos que debe llevar a la oficina

El día que le corresponda asistir a la sede seleccionada, es indispensable presentar los siguientes requisitos en físico:

  • Cédula de identidad laminada y que no esté vencida.
  • Certificado de origen de la moto (el documento original).
  • Factura de compra original del vehículo.
  • Copia del seguro de responsabilidad civil.
  • La Planilla Única de Trámite que imprimió desde la web.
  • El comprobante del pago realizado.

Verificación y entrega del certificado

Una vez en la sede del INTT, el personal encargado revisará que todos los papeles estén en orden y coincidan con la información registrada en el sistema.

Si todo es correcto, la validación se realiza de inmediato y el organismo emite el certificado de registro, permitiendo que el propietario formalice su situación legal en una sola jornada.

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