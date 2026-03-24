¿Tienes una moto? Así se puede obtener el registro en un día desde el INTT en línea: claves del proceso

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó un procedimiento simplificado para el registro de motocicletas en todo el país.
Esta medida tiene como objetivo principal eliminar las largas esperas y facilitar que los dueños de motos puedan circular de manera legal y obtener su documentación el mismo día que acuden a la cita.
La gran novedad de este sistema es que permite adelantar la mayor parte del trabajo desde casa a través de internet.
Pasos para iniciar el registro en línea
Para comenzar el proceso sin salir de casa, el usuario debe contar con una computadora o teléfono con acceso a la web y seguir estas instrucciones:
- Entrar a la página oficial del INTT.
- Hacer clic en la opción “Planilla Única de Trámite”.
- Ingresar con los datos de su cuenta (usuario y clave).
- Buscar en el menú la sección de “Registro / Vehículos”.
- Marcar la opción de motocicleta.
- Elegir la oficina que le quede más cerca y completar los datos que pida el sistema.
- Imprimir la planilla que genera la página al finalizar.
Documentos que debe llevar a la oficina
El día que le corresponda asistir a la sede seleccionada, es indispensable presentar los siguientes requisitos en físico:
- Cédula de identidad laminada y que no esté vencida.
- Certificado de origen de la moto (el documento original).
- Factura de compra original del vehículo.
- Copia del seguro de responsabilidad civil.
- La Planilla Única de Trámite que imprimió desde la web.
- El comprobante del pago realizado.
Verificación y entrega del certificado
Una vez en la sede del INTT, el personal encargado revisará que todos los papeles estén en orden y coincidan con la información registrada en el sistema.
Si todo es correcto, la validación se realiza de inmediato y el organismo emite el certificado de registro, permitiendo que el propietario formalice su situación legal en una sola jornada.
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