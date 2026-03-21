¿Aún no las conoces? Estas son las vías legales para mudarte a EEUU este 2026

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Para muchos ciudadanos en Latinoamérica, el anhelo de establecerse en los Estados Unidos sigue tan vivo como en 2026.

A pesar de los recientes cambios en la política migratoria y la suspensión temporal de ciertas visas para algunos países, todavía hay opciones legales disponibles para quienes tienen perfiles profesionales, familiares o humanitarios.

A continuación, te presentamos una guía completa de nueve programas clave para emigrar de manera regular, basada en información de agencias oficiales como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado.

Programas migratorios para que inmigrantes latinos puedan vivir legalmente en EEUU

Programas para profesionales y trabajadores

1. Visa H-1B: Profesionales Especializados

Esta es una de las opciones más buscadas por graduados universitarios. Permite a empleadores estadounidenses contratar extranjeros en ocupaciones que requieren conocimientos altamente especializados.

Según fuentes de USCIS, para el año fiscal 2026 se mantienen los procesos de selección mediante sorteo electrónico.

2. Visas H-2B: trabajadores no agrícolas estacionales

Si buscas empleo temporal en sectores como hotelería o construcción, esta es tu opción.

Recientemente, el gobierno anunció un aumento en el tope de estas visas para el 2026, incluyendo asignaciones específicas para trabajadores que regresan, según reporta el portal oficial de USCIS.

3. Visa TN: el camino para México

Gracias al tratado comercial T-MEC, los profesionales mexicanos tienen una vía preferencial.

Esta visa permite trabajar en Estados Unidos en profesiones específicas (ingenieros, contadores, científicos) con un proceso de obtención más ágil que otras categorías laborales.

Rutas de inversión y talento extraordinario

4. Visa E-2: inversionistas por tratado

Países como Colombia, Chile y Argentina tienen tratados que permiten a sus ciudadanos obtener una visa si realizan una inversión sustancial en un negocio en Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá ha confirmado que continúa procesando activamente estas solicitudes en 2026.

5. Visa EB-1: aptitudes extraordinarias

Dirigida a personas con un talento excepcional en ciencias, artes, educación o negocios. No requiere un patrocinador si puedes demostrar que tu trabajo beneficiará al país.

Reunificación Familiar y Lotería

6. Visas de familia directa

El Departamento de Estado pone un gran énfasis en mantener unidas a las familias. Los ciudadanos estadounidenses tienen la posibilidad de patrocinar a sus cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres, sin un límite anual en la cantidad de solicitudes.

Sin embargo, los tiempos de espera pueden variar dependiendo de la oficina consular.

7. Lotería de visas (DV-2026)

El Programa de Visas de Diversidad ofrece hasta 55,000 tarjetas de residencia (Green Cards) cada año.

Es importante tener en cuenta que, para el ciclo 2026, algunos países, como Cuba, han sido declarados no elegibles debido a sus altas tasas de migración en el pasado, según las instrucciones oficiales de Travel.State.Gov.

Vías Humanitarias y de Protección

8. Parole Humanitario (Revisado)

A pesar de que los programas específicos para venezolanos, nicaragüenses y haitianos (CHNV) han enfrentado pausas y revisiones judiciales a principios de 2026, el Parole por Reunificación Familiar sigue siendo una opción válida para ciertos casos que buscan seguridad y protección.

9. Estatus de Protección Temporal (TPS)

El TPS se concede a ciudadanos de países que enfrentan condiciones extraordinarias, como conflictos armados o desastres naturales.

Es crucial estar al tanto de las fechas de reinscripción, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actualiza las designaciones de manera periódica.

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