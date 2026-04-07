¿Vas a sacar la licencia por primera vez? Así puedes obtener la Certificación de Saberes ante el INTT

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) recordó a todos los ciudadanos que deseen sacar su licencia de conducir por primera vez que deben presentar de forma obligatoria la Certificación de Saberes.

Este documento avala que la persona tiene los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para manejar en la calle de forma segura.

Las autoridades informaron que simplificaron el trámite y ahora los usuarios pueden gestionar la solicitud a través de internet en solo seis pasos.

Una vez que apruebes este examen, el sistema te permitirá tramitar tu licencia de conducir de manera automática.

Pasos para solicitar la Certificación de Saberes

Para realizar la solicitud debes seguir este orden en la plataforma digital:

Entra a la sección de INTT en línea con tu usuario y clave. Si no tienes una cuenta, debes registrarte primero.

En el menú principal, entra en "Servicios conexos" y luego selecciona "Otros servicios".

Haz clic en la opción de "Cursos y certificaciones".

Escoge la certificación que corresponda al grado de la licencia que quieres sacar.

Selecciona la oficina del INTT más cercana a tu casa y el curso que esté disponible.

Cancela el costo del documento a través de los medios de pago que ofrece la página.

Recomendaciones del INTT

El organismo hizo un llamado a las personas interesadas a estudiar las leyes de tránsito y a practicar el manejo antes de presentar la prueba.

El objetivo de esta medida es asegurar que los nuevos conductores estén listos para salir a la calle y ayudar a que el tránsito sea más seguro para todos.

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