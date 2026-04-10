Houston reparte comida gratis: estos son los horarios y la dirección que debes conocer

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La inseguridad alimentaria sigue siendo un desafío para miles de familias en Texas. Por eso, varias organizaciones sin fines de lucro se han unido para llevar a cabo jornadas de distribución de alimentos gratuitos en lugares clave de la ciudad.

Si estás enfrentando dificultades económicas, hay opciones disponibles para ayudarte a llenar tu hogar con productos frescos y de calidad.

Gran Jornada: Fundación Tzu Chi y Banco de Alimentos de Houston

Una de las citas más esperadas para la comunidad se realizará el próximo sábado 18 de abril. La Fundación Tzu Chi, en colaboración con el Banco de Alimentos de Houston, organizará una entrega masiva de suministros para quienes más lo necesitan.

Ubicación: 6200 Corporate Dr. Houston, TX 77036.

6200 Corporate Dr. Houston, TX 77036. Horario: A partir de las 10:00 a.m.

A partir de las 10:00 a.m. Condición: Los suministros se entregarán por orden de llegada y hasta agotar existencias, así que se recomienda llegar a tiempo.

Este lugar se ha convertido en un punto de referencia para el apoyo comunitario, ofreciendo un proceso bien organizado para que las familias reciban su ayuda de manera digna y rápida.

Otras ubicaciones y horarios disponibles para la entrega de comida gratis en Houston

Según lo que nos cuenta Telemundo Houston, hay varios puntos de apoyo que funcionan en modalidad de autoservicio (drive-thru) para hacer más fácil y seguro el acceso a los asistentes:

Iglesia Lakewood

Este lugar organiza operativos grandes con frecuencia. Los voluntarios se encargan de colocar las cajas directamente en el maletero de los autos.

Recomendación: Verifica la disponibilidad, ya que suelen comenzar a partir de las 8:00 a.m.

Red del Banco de Alimentos de Houston

Además del evento del 18 de abril, el Banco de Alimentos tiene una red de socios activos en toda la ciudad.

La mayoría de estas entregas no requieren documentación complicada, enfocándose en la necesidad inmediata de las personas.

¿Te has preguntado qué hay en las despensas gratuitas de Houston?

Estas cajas de ayuda están pensadas para ofrecerte una dieta equilibrada. Generalmente, los beneficiarios reciben:

Proteínas: Carne congelada, pollo o productos enlatados.

Carne congelada, pollo o productos enlatados. Frutas y verduras: Productos frescos de temporada.

Productos frescos de temporada. Granos básicos: Arroz, frijoles y pastas.

Arroz, frijoles y pastas. Lácteos: Leche o derivados, dependiendo de lo que haya disponible ese día.

Consejos para asistir a las entregas de comida gratis

Para que tu experiencia sea más fluida, aquí tienes algunas recomendaciones basadas en los protocolos de las fuentes consultadas en Telemundo Houston:

Despeja tu cajuela: Los voluntarios necesitan espacio en el maletero para colocar la despensa sin que tengas que salir del auto.

Los voluntarios necesitan espacio en el maletero para colocar la despensa sin que tengas que salir del auto. Verifica el clima: Si hay tormentas severas, algunas distribuciones al aire libre podrían reprogramarse.

Si hay tormentas severas, algunas distribuciones al aire libre podrían reprogramarse. Usa el 2-1-1: Si no puedes llegar a la dirección de Corporate Dr., llama al 2-1-1 para encontrar la despensa activa más cercana a tu código postal.

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