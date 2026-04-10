Retiran del mercado lote de sartenes vendidas en Costco, Walmart y Amazon: así puedes identificarlos

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Un amplio lote de sartenes de la marca Granitestone fue retirado del mercado tras detectarse fallas que representan un riesgo para los consumidores.

La medida afecta a unas 740.000 unidades distribuidas en Estados Unidos, lo que ha generado preocupación entre quienes adquirieron estos productos para uso doméstico.

El retiro se produce luego de múltiples reportes que alertaron sobre problemas durante la utilización de estos utensilios, especialmente en situaciones de cocción a altas temperaturas, según informa El Tiempo.

Origen de la falla detectada

El inconveniente está relacionado con una pieza específica del diseño: la tapa metálica que fija el mango a la sartén. Según las autoridades, esta parte puede soltarse de forma repentina al calentarse, lo que genera un riesgo directo en la cocina.

Entre los peligros identificados se encuentran:

Proyección de piezas metálicas

Quemaduras por contacto con superficies calientes

Pérdida de control al manipular la sartén

Por esta razón, se ha recomendado suspender su uso de inmediato.

Reportes de incidentes

Las investigaciones han contabilizado al menos 98 casos vinculados a esta falla. Algunos usuarios han reportado lesiones leves, como golpes y quemaduras, lo que motivó a las autoridades a tomar acciones preventivas.

“Si usted tiene una de estas sartenes para saltear Granitestone Diamond Pro Blue Stainless Steel, deje de usar de inmediato los productos retirados del mercado y devuelva el artículo a Costco para recibir un reembolso completo".

Detalles de los productos afectados

Los artículos retirados corresponden a juegos de dos sartenes de diferentes tamaños. Estos se comercializaron en Costco, Walmart y Amazon tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, y estuvieron disponibles a un precio accesible para los consumidores.

Características principales:

Incluyen sartenes de 10 y 11,15 pulgadas

Identificación mediante el código UPC 0-80313-08131-6

Venta desde agosto de 2021 hasta marzo de 2026

Costo aproximado: 40 dólares

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