¿Aceptarías este empleo? Nueva York ofrece sueldo millonario a quienes besen mascotas en la calle

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La empresa neoyorquina de alimentos para mascotas Spot & Tango lanzó una inusual campaña de reclutamiento que ofrece un salario de $1.000 por hora a quienes acepten evaluar la higiene bucal de diversos canes.

La búsqueda se centra en cubrir dos vacantes temporales para promocionar PupGum, un nuevo producto masticable diseñado para el cuidado dental canino.

Aplicación

Los seleccionados deberán realizar pruebas de olfato directamente en el aliento de los animales y documentar la eficacia del refrescante tras sesiones de interacción física.

Según detalla Telemundo Chicago, esto convierte esta oferta en una de las remuneraciones más altas del mercado para tareas de este tipo en el sector veterinario.

Los aspirantes al puesto de "olfateador" necesitan demostrar una capacidad sensorial superior para detectar variaciones en la halitosis canina, mientras que el rol de "besador" exige un perfil capaz de calificar la cercanía y el afecto de las mascotas con rigor profesional.

Objetivo

Esta estrategia de marketing busca generar datos directos sobre el rendimiento de sus suplementos dentales en entornos reales.

El proceso incluye la colaboración con grupos focales de perros y la toma de notas técnicas que validen la mejora del aroma bucal tras el uso de los productos de la marca, atrayendo a cientos de candidatos interesados en este lucrativo empleo de corta duración.

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