Consulado Móvil de Guatemala estará en esta ciudad de Nueva Jersey: descubre las fechas, requisitos y servicios

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La comunidad guatemalteca que vive en Nueva Jersey tiene una gran noticia. El Consulado General de Guatemala en Nueva York ha anunciado oficialmente una nueva jornada de Consulado Móvil en Fairview, Nueva Jersey.

Esta iniciativa está diseñada para descentralizar los trámites migratorios y hacer más fácil el acceso a documentos esenciales, sin que sea necesario viajar hasta la sede central en Manhattan.

Este esfuerzo es parte del compromiso de la red consular de llevar los servicios gubernamentales más cerca de nuestros compatriotas que, por razones de trabajo o distancia, tienen dificultades para gestionar su documentación en los horarios habituales.

¿Te preguntas cuándo y dónde será el Consulado Móvil de Guatemala en Nueva Jersey?

La jornada de atención está programada para el tercer fin de semana de abril, lo que permitirá a las familias guatemaltecas asistir en días que no son laborales.

Fechas: Sábado 18 y domingo 19 de abril.

Ubicación: Fairview, Nueva Jersey (la dirección exacta se confirmará a través del sistema de citas).

Según la información compartida por la misión diplomática en sus redes sociales oficiales, especialmente en su cuenta de X (anteriormente Twitter) @ConsGuateNY, esta jornada tiene como objetivo reducir la espera en la emisión de pasaportes y documentos de identificación personal.

Trámites disponibles para la comunidad

Los asistentes tendrán la oportunidad de llevar a cabo los trámites más solicitados, asegurando la validez de su estatus y su identidad en el extranjero:

Pasaporte guatemalteco: Puedes renovarlo o solicitarlo por primera vez (con vigencia de 5 o 10 años).

Documento Personal de Identificación (DPI): Es esencial para cualquier trámite legal en Guatemala.

Tarjeta de Identificación Consular: Un documento muy aceptado en diversas instituciones locales de Estados Unidos.

Registros Civiles: Inscripción de nacimientos y defunciones.

¿Cómo agendar tu cita y requisitos para realizar trámites en el Consulado Móvil de Guatemala en Nueva York?

Es muy importante recordar que la atención en estos eventos se lleva a cabo únicamente con cita previa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala subraya que las citas son completamente gratuitas y no necesitan de intermediarios.

Importante: Los usuarios deben acceder al portal oficial de citas del MINEX para elegir el horario que mejor se ajuste a sus necesidades.

Se recomienda tener a mano su Certificado de Nacimiento emitido por el RENAP (con número de CUI) para hacer el proceso más ágil.

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