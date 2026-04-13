Florida endurece reglas contra el fraude en licencias CDL: lo que debes sabers

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El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) ha puesto en marcha medidas contundentes para luchar contra el fraude y mejorar la seguridad en las vías.

Después de algunos incidentes graves y una creciente inquietud sobre la integridad del sistema de transporte, el estado ha activado protocolos que cambian la forma en que se obtienen las Licencias de Conducir Comerciales (CDL).

Exámenes exclusivamente en inglés: el fin de las traducciones para obtener la licencia de conducir en Florida

A partir del 6 de febrero de 2026, Florida ha decidido dar un paso firme al eliminar la opción de realizar exámenes de conocimientos y habilidades en cualquier idioma que no sea el inglés.

Esta decisión, respaldada por el FLHSMV y apoyada por oficinas locales como el Recaudador de Impuestos del Condado de Hillsborough, tiene como objetivo asegurar que todos los conductores de vehículos pesados comprendan completamente las señales y las instrucciones de seguridad en las carreteras de Estados Unidos.

Antes, los exámenes para obtener la CDL se ofrecían en inglés y español, pero con esta nueva normativa, se prohíbe el uso de servicios de interpretación y dispositivos de traducción durante las pruebas.

Las autoridades estatales argumentan que la competencia en el idioma es esencial para prevenir accidentes y evitar que conductores no calificados obtengan su licencia debido a malentendidos en la traducción.

¿Cuáles son las penas por cometer fraude en las prueba de la licencia de conducir en Florida?

En cuanto a la lucha contra el fraude en las pruebas, el estado ha endurecido las sanciones para quienes intenten manipular el proceso de certificación.

Según el Manual de CDL de Florida, cualquier persona que use un nombre falso, haga declaraciones engañosas o intente engañar en su solicitud se enfrenta a consecuencias severas:

Hasta cinco años de prisión;

Multas de hasta $5.000; y

La suspensión inmediata del privilegio de conducir por al menos un año.

Además, las regulaciones federales establecen que cualquier persona condenada por un delito relacionado con la emisión de una CDL o un Permiso de Aprendiz Comercial (CLP) será descalificada automáticamente para operar vehículos comerciales.

El alcalde tiene más control sobre el historial del conductor

Según la ley CS/HB 405, que entró en vigor en julio de 2024, el FLHSMV ahora debe consultar el Centro de Información sobre Drogas y Alcohol (Clearinghouse) de la FMCSA antes de procesar cualquier trámite de licencia.

Este cruce de datos evita que los conductores con violaciones pendientes en otros estados o con resultados positivos en pruebas de sustancias puedan renovar, transferir o modificar su licencia en Florida.

La idea es cerrar las brechas que permitían a los conductores "saltar" de un estado a otro para ocultar antecedentes negativos.

Impacto en la seguridad vial. La decisión de endurecer estas reglas se tomó tras el escrutinio público por accidentes fatales, como el que ocurrió en el Florida Turnpike en 2025, donde se descubrió que el conductor involucrado no tenía la competencia necesaria en inglés y había fallado en múltiples intentos del examen.

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