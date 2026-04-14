El Consulado de Venezuela en Panamá entrega nuevos pasaportes: activan jornada este 15 y 16 de abril

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La oficina consular de Venezuela en Panamá informó el inicio de una jornada especial de entrega de pasaportes para este miércoles 15 y jueves 16 de abril de 2026.

A través de sus redes sociales, el ente diplomático reveló los detalles del operativo.

Al respecto, informó sobre la recepción de una valija diplomática contentiva de 694 documentos, los cuales ya se encuentran listos para ser retirados por sus titulares.

Horarios y modalidad de entrega

La atención al público se llevará a cabo en un horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 3:00 p.m.

Para agilizar el proceso, el Consulado publicará los listados por número de cédula de identidad de forma ascendente, permitiendo que los usuarios ubiquen su información antes de asistir a la sede.

Para garantizar el orden y la rapidez en la entrega, los usuarios deberán seguir estos pasos:

Ubicar el número de cédula: Consultar las listas oficiales publicadas por el ente.

Identificar posición y grupo: Al momento de ser atendido, el ciudadano debe indicar al funcionario consular la posición y el grupo exacto en el que aparece su número de cédula (Ejemplo: Posición 2, Grupo 10).

Requisitos para adultos y menores

La entrega del documento es estrictamente personal y bajo las siguientes condiciones:

Adultos: El trámite debe ser realizado exclusivamente por el titular, presentando su identificación venezolana original (cédula o pasaporte anterior).

Niños, niñas y adolescentes: Los padres deben acudir con la copia del Acta de Nacimiento del menor y sus respectivos documentos de identidad.

Las autoridades consulares enfatizan que el pasaporte debe ser retirado exclusivamente por el titular.

Se recomienda a los connacionales residentes en Panamá verificar sus datos en las redes sociales oficiales del Consulado antes de trasladarse a la oficina, con el fin de confirmar que el documento llegó.

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