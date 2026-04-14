GH Guaparo Inn recibirá a más de 60 expositores en el 2do Gran Encuentro de Constructores

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Los próximos días jueves 16 y viernes 17 de abril, el hotel GH Guaparo Inn será la sede de la segunda edición del Gran Encuentro de Constructores, el evento gremial y empresarial más relevante del sector construcción en Venezuela.

Organizado en conjunto por la cadena GH Hoteles y la Cámara de la Construcción del estado Carabobo, bajo la dirección de su presidente, Gustavo Farache, este evento se consolida como la plataforma principal para el intercambio comercial y técnico de la industria. La relevancia de la cita ha quedado demostrada con una ocupación del 100 % en los dos hoteles de la cadena: GH Guaparo Inn y GH Guaparo Suites, garantizando un aforo completo de expertos y empresarios del área.

El encuentro contará con la presencia de más de 60 expositores que mostrarán los últimos avances en materiales, maquinaria y servicios en el Salón Jardín. Por su parte, el Salón Guayacán estará dedicado exclusivamente a la actualización profesional a través de un ciclo de charlas técnicas y económicas.

La jornada académica iniciará el jueves con la participación especial del economista Asdrúbal Oliveros, quien analizará el entorno actual y los retos financieros específicos para la industria de la construcción.

Estefanía Araca, gerente corporativo de mercadeo de la cadena GH Hoteles, expresó la importancia de esta alianza estratégica, “Llegar a nuestra segunda edición con una ocupación total en nuestras sedes, Guaparo Inn y Guaparo Suites, confirma que los distintos sectores ven en nuestros hoteles los espacios ideales para el networking de alto nivel. Para GH Hoteles es un honor ser el punto de encuentro donde se gestan las grandes expos y eventos corporativos de la ciudad”.

Esta actividad trasciende las fronteras regionales, ya que se espera la visita de los presidentes de todas las Cámaras de la Construcción de Venezuela, quienes se reunirán en Valencia para discutir la hoja de ruta del sector y fortalecer los lazos entre las distintas regiones del país.

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