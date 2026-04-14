Derechos de los inmigrantes bajo la Ley POCA: ¿Qué hacer ante una detención en Nueva York?

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En un esfuerzo por asegurar que todos los residentes, sin importar su estatus migratorio, tengan acceso a la justicia, el estado de Nueva York se mantiene firme en la aplicación de la Ley de Protección a Nuestras Cortes (Protect Our Courts Act - POCA).

Esta legislación, crucial en el panorama legal de 2026, prohíbe que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen arrestos civiles en tribunales estatales y municipales sin una orden judicial firmada por un juez.

¿Qué es la Ley POCA y cómo funciona?

La Ley POCA establece una barrera legal clara: los agentes de inmigración no pueden detener a personas que asisten a procedimientos judiciales, ya sea como acusados, víctimas o testigos.

Esta normativa no solo protege lo que sucede dentro de los juzgados, sino que también se extiende a quienes van o vienen de una cita en la corte.

Según el Immigrant Defense Project, una de las principales fuentes consultadas para este informe, para que ICE pueda llevar a cabo un arresto en estos lugares, debe presentar una orden judicial de un tribunal federal y no simplemente una orden administrativa firmada por un supervisor de la agencia de inmigración.

El impacto en la seguridad pública y los derechos civiles de inmigrantes en Nueva York

La implementación de esta ley responde a años de denuncias sobre el "efecto paralizante" que los arrestos de ICE generaban en las comunidades.

Según datos de la Fiscalía General de Nueva York, liderada por Letitia James, el miedo a la deportación impedía que las víctimas de violencia doméstica denunciaran a sus agresores o que testigos clave colaboraran en juicios penales.

"La justicia no puede ser efectiva si una parte de nuestra población teme ser arrestada al buscar protección legal", han señalado portavoces de la coalición #ICEOutOfCourts.

Además, el Brennan Center for Justice destaca que estas medidas fortalecen la confianza entre la policía local y los ciudadanos, optimizando la seguridad ciudadba general.

¿Cuáles son los alcances de la ley POCA que beneficia a inmigrantes en Nueva York?

Es crucial que los inmigrantes en Nueva York tengan claro lo que abarca esta ley:

Cortes protegidas: Esto incluye los tribunales penales, de familia, de vivienda y de tráfico en todo el estado.

Cortes no protegidas: La Ley POCA no se aplica en tribunales federales ni en cortes de inmigración, ya que estas están bajo la jurisdicción del gobierno federal y no del estado.

Vigilancia: Aunque los arrestos están limitados, ICE todavía puede llevar a cabo vigilancia fuera del área de la corte, aunque la ley establece protocolos estrictos para que el personal del tribunal informe sobre la presencia de agentes federales.

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