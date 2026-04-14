Fraude con beneficios SNAP: el operativo que terminó con una millonaria estafa en Florida

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Las autoridades de Florida han arrestado a una mujer de Pembroke Pines, acusándola de llevar a cabo un esquema de fraude masivo que perjudicó a más de 200 beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Se alega que la sospechosa vació las cuentas de familias vulnerables, dejando a madres solteras y ancianos sin recursos para comprar alimentos esenciales.

El arresto de Tamica Brown y el esquema de fraude SNAP en Florida

El arresto de Tamica Brown y su esquema de fraude ha captado la atención de muchos.

Agentes de la Oficina del Alguacil de Broward (BSO), junto con la policía de Pembroke Pines, detuvieron a Tamica Brown, de 43 años, tras una exhaustiva investigación que duró ocho meses.

Según reportes de medios como CBS News Miami y el sitio web de la Oficina del Alguacil de Broward, Brown estaba utilizando números de tarjetas EBT y códigos PIN robados para llevar a cabo compras fraudulentas a gran escala.

La investigación se inició en julio de 2025, cuando una víctima denunció que su tarjeta había sido utilizada sin autorización en un Walmart de Cooper City.

Desde ese momento, los detectives comenzaron a seguir una serie de transacciones sospechosas que revelaron un patrón preocupante: Brown compraba grandes cantidades de bebidas energéticas, como Red Bull y Celsius, así como refrescos, para luego revender estos productos en efectivo a pequeñas tiendas de conveniencia.

¿Cuál es el impacto de este robo a la comunidad y víctimas vulnerables?

El impacto en la comunidad y en las víctimas vulnerables de Florida es realmente alarmante. Según los informes de Local 10 News, el fraude ha superado los 120.000 dólares.

Lo más desgarrador de esta situación es el perfil de las víctimas. Entre las 200 personas afectadas se encuentran:

Ancianos de hasta 95 años que dependen completamente de esta ayuda.

Madres solteras con niños pequeños que se encontraron con sus cuentas vacías al llegar a la caja del supermercado.

Residentes de bajos recursos en todo el condado de Broward.

Las autoridades han logrado entrevistar a 30 de las víctimas, muchas de las cuales compartieron la angustia de no poder alimentar a sus familias tras el robo de sus beneficios.

Cargos legales y recomendaciones de seguridad para beneficios SNAP en Florida

En este momento, Brown se enfrenta a varios cargos serios, que incluyen el uso criminal de información de identificación personal y el tráfico de tarjetas de crédito falsificadas.

Un juez le ha impuesto una fianza de 300.000 dólares. La policía advierte que esto podría ser solo el comienzo de una red más amplia, ya que se sospecha que hay cómplices que estaban facilitando los números de las tarjetas.

Las autoridades aconsejan a los usuarios de SNAP, que cambien su PIN con regularidad, revisen sus saldos a través de la aplicación oficial y reporten de inmediato cualquier transacción desconocida a la línea de Crime Stoppers.

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