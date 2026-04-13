Tiroteo en Nueva Jersey: un muerto y seis heridos tras ataque en restaurante

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El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana del sábado. Según el comunicado emitido este domingo por la fiscalía del condado de Union, las autoridades no consideran que el incidente haya sido un acto aleatorio. Aunque hasta el momento no se han efectuado arrestos, la fiscalía ha enviado un mensaje de tranquilidad a la comunidad, asegurando que actualmente "no existe una amenaza en curso para el público en general".

Cronología y testimonios

El pánico se apoderó de los alrededores del local cuando comenzaron las detonaciones. Un conductor de una aplicación de viajes compartidos que se aproximaba al lugar en el momento del suceso relató a la emisora WABC haber escuchado más de siete disparos a corta distancia, una escena que describe la rapidez y la violencia del ataque.

En cuanto a las víctimas, las autoridades han indicado que, afortunadamente, las lesiones de las seis personas sobrevivientes no se consideran mortales. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, se pronunció a través de sus redes sociales este domingo, expresando sus condolencias a los familiares de la víctima fatal y deseando una pronta recuperación a los heridos, al tiempo que instó a cualquier ciudadano que posea información relevante a colaborar con los cuerpos de seguridad.

Investigación en curso

Por su parte, la cadena Chick-fil-A ha preferido mantener cautela y declinó hacer comentarios oficiales, argumentando que el proceso investigativo está en pleno desarrollo. El caso ha sido tomado por la Agencia de Investigaciones de Homicidios de la fiscalía del condado, quienes trabajan para esclarecer los motivos detrás del tiroteo y dar con los responsables.

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