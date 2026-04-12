Hallan el cuerpo de una enfermera tras varios días de búsqueda: Cicpc detiene al sospechoso

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El cadáver de una joven de 24 años fue encontrado en el sector Río Verde del municipio Ortiz, en el estado Guárico, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La víctima, identificada como Estefani Carolina Tovar Ceballos, había sido reportada como desaparecida por su padre desde el pasado miércoles 8 de abril, luego de que perdiera total contacto con ella.

La joven prestaba servicios como profesional de la enfermería en el Hospital del Seguro Social y en el Hospital Israel Ranuárez Balza, ambos ubicados en la capital del estado.

Identificación y última ubicación

Según los datos suministrados por las autoridades y medios locales, Segundo Ramón Tovar Ortega, padre de la joven, fue quien interpuso la denuncia ante los cuerpos policiales. En las primeras etapas de la investigación, se conoció que Estefani fue vista por última vez el miércoles en compañía de su ex pareja, identificado como Eduardo Gustavo Reyes.

Las labores de rastreo en el sector Río Verde permitieron localizar los restos. Los funcionarios que llegaron al sitio el pasado sábado, confirmaron que las características físicas de la persona fallecida correspondían exactamente con la descripción de la enfermera buscada.

Detenciones y estado del caso

Durante la noche del sábado, de manera extraoficial, se reportó la captura de al menos un sospechoso en la población de Calabozo. Se presume que esta persona tiene vinculación directa con la muerte de la joven, aunque su nombre no ha sido revelado por los organismos de seguridad de forma oficial.

Hasta el momento, los expertos encargados del caso trabajan para determinar las causas exactas del fallecimiento. El cuerpo fue trasladado para realizar los exámenes pertinentes mientras se profundiza en el móvil del crimen que conmocionó a la comunidad de trabajadores de la salud en Guárico.

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