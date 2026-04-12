Se valió de su cargo en una organización benéfica para vender drogas: así sorprendieron a la traficante

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Una mujer de 48 años de edad resultó detenida y enfrenta cargos por varios delitos, tras ser acusada por la venta de sustancias ilícitas.

La presunta microtraficante quedó identificada como Heidi Rodríguez, cuya captura se realizó tras una investigación realizada por la Unidad de Narcóticos del Departamento de Policía del condado Westchester de Nueva York.

La mujer, residente de El Bronx, fue acusada después de que las autoridades la vincularan con ventas a agentes encubiertos, que sumaron más de 100 gramos de cocaína.

Vendía las drogas en su lugar de trabajo

Rodríguez fue detenida en el área de White Plains, detalló El Diario NY.

La investigación comenzó cuando la Unidad de Narcóticos obtuvo información sobre que, al parecer, la sospechosa se aprovechaba de su cargo en su lugar de trabajo para facilitar la venta de drogas, reveló la policía.

Rodríguez trabajaba para una organización que ayuda a gestionar servicios para personas con problemas de salud mental y otras necesidades, señalaron los investigadores.

Ahora, la mujer enfrenta cargos por los delitos graves de venta y posesión criminal de una sustancia controlada.

Hombre traficaba con suficiente fentanilo para matar a millones de personas

En un caso similar, con la ayuda de un agente encubierto la semana pasada Phillip González fue imputado en Long Island, como sospechoso de operar como un “traficante de drogas de gran envergadura” y otros delitos relacionados con estupefacientes, debido a la posesión de aproximadamente siete kilogramos de sustancias controladas, incluyendo fentanilo, cocaína, ketamina y MDMA.

“La cantidad de fentanilo incautada era tan grande que tenía el potencial de matar a millones de personas, lo cual subraya el peligro que representan aquellos que trafican con este veneno”, declaró en un comunicado el Fiscal del Distrito Suffolk, Raymond A. Tierney.

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