Venezolanos denuncian ante el FBI esquema de extorsión digital: así operan los ciberdelincuentes

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Un grupo de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos presentó una denuncia formal ante el FBI por un presunto esquema delictivo basado en la extorsión digital.

El reporte, canalizado por medio del Centro de Quejas de Crímenes en Internet, indicó que existen actividades de fraude y chantaje operadas desde diversos estados.

En tal sentido, los denunciantes señalaron varios presuntos delincuentes, quienes al parecer utilizan plataformas sociales para difundir contenido contra particulares, funcionarios y personas con estatus legal.

Identifican a presuntos extorionadores

Asimismo, detallaron que la operación consiste en publicar diversos señalamientos contra las víctimas, los cuales escalan hasta menciones de agencias federales, lo cual sugeriría una supuesta influencia sobre instituciones migratorias.

Los implicados estarían identificados como José Alberto Pérez Villalobos (asociado a las cuentas @joseperezv24 y @joseperezv24of), Pedro Eduardo Rojas Arguello (@pedrorojas_ve) y Juan Carlos Rincón Martínez (@juancrinconm82_), reseñó Primera Edición COL.

Los tres operarían desde distintos estados del país, entre ellos Florida, Texas y Georgia, y mantendrían una actividad constante en redes sociales como parte de un esquema que, presuntamente, combina exposición pública, presión digital y posterior monetización.

Tras crear una presión pública sobre sus víctimas, terceras personas contactan a los afectados para negociar pagos privados en criptomonedas a cambio de eliminar los contenidos publicados.

Así operan los extorsionadores

La denuncia por extorsión digital también establece que los involucrados monetizan la presión mediática mediante mecanismos financieros difíciles de rastrear por las autoridades bancarias tradicionales.

Los denunciantes aseguraron que el esquema incluye la creación de expedientes migratorios fraudulentos para sustentar solicitudes de asilo, basadas en narrativas de persecución política.

Sin embargo, los registros consultados indicaron que algunos de los señalados salieron de Venezuela sin procesos judiciales pendientes ni restricciones legales previas según fuentes oficiales, según una publicación realizada por Últimas Noticias.

Los afectados informaron que las evidencias de estas conductas se encuentran disponibles en perfiles públicos, en los que se pueden observar las constantes etiquetas a organismos federales.

Bajo los parámetros del sistema estadounidense, estas acciones encuadran en delitos de cibercrimen y fraude, por lo que el FBI mantendrá la investigación abierta actualmente.

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