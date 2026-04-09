Arriesgó la vida de 29 niños en un cruce de tren: chofer de autobús escolar quedó en libertad tras pagar cuantiosa fianza

Suscríbete a nuestros canales

El caso de una conductora de autobús escolar, quien había sido detenida por poner en riesgo a 29 menores de edad, causó polémica luego de que la mujer quedara en libertad tras pagar una cuantiosa fianza.

La acusada, Yvonne Hampton, de 67 años de edad, fue detenida este lunes en Sumter County, Florida, y acusada de 29 cargos de negligencia infantil, además de conducir de manera temeraria, después de que el autobús escolar que conducía fuera embestido por un tren mientras transportaba a 29 estudiantes.

El incidente ocurrió en el cruce de tren de East Central Avenue y North Market Street, en Bushnell. Afortunadamente, ninguno de los infantes resultó lesionado, según informó Fox 35 Orlando.

Ignoró las advertencias del cruce de tren

El accidente se produjo cuando Hampton, con más de 10 años de experiencia como conductora, cruzó las vías del tren tras ignorar el sistema de advertencia.

Imágenes del accidente demostraron que la conductora ingresó al cruce mientras las barreras de seguridad del cruce ya descendían y, según información del Herald Tribune, la mujer habría vociferado que “no voy a detenerme por ningún tren”.

A pesar del impacto en la parte trasera del bus, no hubo heridos, sin embargo, algunos de los estudiantes de South Sumter Middle School describieron los momentos de temor dentro del bus. Aseguraron que no podían moverse debido al cinturón de seguridad y se sintieron aliviados al salir ilesos.

Tras la captura de Hampton, la sheriff Pat Breeden detalló que el caso representa una muestra clara de una mala decisión que "pudo haber terminado con la vida de 29 niños y un adulto”, publicó ABC News.

Modifican rutas de autobuses ecolares tras el accidente

Breeden comentó que los trenes no aparecen de manera sorpresiva y remarcó la gravedad la decisión de la chofer.

Como consecuencia, el distrito escolar de Sumter modificó cerca de 20 rutas de autobuses tras el accidente, para redirigir los vehículos hacia cruces equipados con semáforos, ya que el lugar del siniestro era el único de los cinco cruces de Bushnell sin ese tipo de control.

Yvonne Hampton, de 67 años, también enfrenta cargos de conducta negligente y de poner en peligro la vida de un adulto.

Yvonne Hampton quedó en libertad tras pagar una fianza de 30 mil dólares. Sin embargo, quedó bajo investigación.

Las autoridades y el distrito reiteraron la importancia de una vigilancia estricta y la colaboración para garantizar la protección diaria de los estudiantes. Reiteraron que situaciones como esta exigen respuestas institucionales rápidas y efectivas.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube