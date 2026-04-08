Siniestro en Baruta: un fallecido y un herido tras desplome de vivienda

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Un accidente se registró este miércoles en el municipio Baruta, específicamente en la urbanización Valle Arriba, donde el colapso de una estructura dejó como saldo una persona fallecida y otra herida de gravedad.

La información la dio a conocer el comandante del organismo, Pablo Palacios, detallando que el incidente ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Vicuña, adyacente al Club Valle Arriba, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

De acuerdo con los informes preliminares, dos ciudadanos se encontraban realizando trabajos de remodelación en la vivienda cuando, por causas que aún se investigan, se desplomó la platabanda (sistema de losacero).

Labores de rescate y estabilización

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas se desplegaron de inmediato en el lugar del siniestro. Al llegar, confirmaron que uno de los trabajadores se encontraba atrapado entre los escombros y, tras las maniobras de auxilio, determinaron que ya no presentaba signos vitales.

El segundo trabajador involucrado fue rescatado con vida, presentando un traumatismo generalizado. Los funcionarios bomberiles procedieron a realizar las labores de estabilización técnica del lesionado antes de su traslado a un centro asistencial.

Investigación técnica en curso

Debido a la magnitud del desplome, al sitio se apersonó el General (B) Jorge Galindo, Jefe del Área de Operaciones, junto a la activación de un Inspector de Riesgos Especiales y un Investigador de Guardia.

Los especialistas iniciaron las experticias técnicas para determinar si el colapso fue producto de una falla estructural previa, falta de apuntalamiento durante la remodelación o una sobrecarga en la losa.