"Un ataque demoniaco": mató a su esposa embarazada durante acto religioso

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Un macabro crimen se registró en el barrio El Coreano, al oeste de Barquisimeto, estado Lara. Se trata del asesinato de una madre embarazada por parte de su esposo.

De acuerdo con los reportes del caso, la víctima respondía al nombre de Yuriangela Maryelin Toledo Gotopo, de 24 años de edad, quien presentaba seis meses en estado de gestación.

La mujer habría sido asesinada por su esposo durante un episodio de violencia, en medio de un acto religioso.

"Un ataque demoniaco"

El medio local Noticias Barquisimeto reportó que el suceso ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 03, manzana 51 de Coreano I Sur, parroquia Guerrera Ana Soto.

Según los relatos de testigos presenciales, la pareja, ambos practicantes de la fe cristiana, se realizaban una oración cuando, repentinamente, el agresor se abalanzó violentamente sobre la mujer. Algunos de los presentes describieron la actuación del hombre como un "ataque demoniaco".

De acuerdo con el reporte oficial, el victimario quedó identificado como Jhorsuan Emiliano Mendoza Mendez, también de 24 años.

Mendoza Mendez agredió salvajemente a su esposa y la estranguló con fuerza hasta causarle la muerte.

Capturan al homicida de joven embarazada

Testigos aseguraron que el hombre mostraba una fuerza y un estado de enajenación tal que los presentes no pudieron controlarlo. Además, dijeron que no era la primera vez que el agresor amenazaba a su pareja.

Vecinos y allegados sometieron a Mendoza y lo amarraron a un poste frente a la residencia mientras llegaban las autoridades.

Funcionarios de seguridad se presentaron en el lugar y arrestaron Jhorsuan Mendoza tras recibir la denuncia de los vecinos.

El presunto homicida quedó detenido y a la orden de la Fiscalía 28 de Violencia de Género del Ministerio Público para el proceso de imputación correspondiente.

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