Venezolana asesinada por su expareja en Florida: el crimen habría sido motivado por los celos

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Una mujer venezolana fue violentamente asesinada por su expareja en el condado Orange, Florida (EEUU), durante un incidente de violencia doméstica.

La víctima quedó identificada como Franyelin Annabel Pires Reyes, de 27 años de edad, cuya muerte se registró este martes 6 de abril, cerca de la 1:38 de la tarde, hora local.

De acuerdo con los reportes del lamentable crimen, todo ocurrió dentro de una vivienda de la cuadra 4900 de Eaglesmere Drive. La policía acudió hasta el sitio de los hechos tras recibir un reporte sobre un tiroteo.

En la escena, los agentes encontraron a Franyerlin Pires con una herida de bala. A pesar de los intentos de los equipos de emergencia por salvarle la vida, la mujer fue declarada muerta en el sitio.

Venezolana asesinada a tiros por su expareja

El reporte policial de la Oficina del Sheriff del Condado Orange indicó que el principal sospechoso es su expareja, un hombre identificado por las autoridades como Himber Alexander Rivero Romero, también venezolano de 30 años de edad.

Fue el mismo Rivero quien llamó a las autoridades y permaneció en el lugar tras el tiroteo, indicó Telemundo.

El sospechoso quedó detenido en la escena y enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Se pudo conocer que el asesinato habría sido motivado por los celos del hombre, quien no aceptaba que su expareja tuviera una nueva relación.

Las autoridades indicaron que la pareja, aunque estaba recientemente separada, aún vivía bajo el mismo techo.

La pareja ingresó a EEUU de manera irregular

De acuerdo con el reporte policial, tanto la víctima como el sospechoso cruzaron la frontera de manera irregular por Eagle Pass, Texas, en septiembre de 2023. Posteriormente, solicitaron asilo en Estados Unidos.

Rivero Romero está detenido en la cárcel del condado de Orange y tiene una orden de detención migratoria en su contra.

Franyelin Annabel Pire Reyes era originaria de Santa Cruz de Bucaral, municipio Unión, estado Falcón. Su pareja también provenía de esa localidad.

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