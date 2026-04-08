Desplome de andamio de 40 metros deja múltiples víctimas: varios obreros heridos y un desaparecido

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Varios obreros resultaron heridos tras el desplome de un andamio de 40 metros de altura, en la ciudad de Kawasaki, en Japón.

Autoridades locales reportaron que cuatro trabajadores resultaron heridos y uno se encuentra desaparecido tras el incidente.

Cuatro trabajadores heridos y uno desaparecido tras desplome de andamio

Los hechos se registraron en una planta siderúrgica de la ciudad de Kawasaki, en Kanagawa. El accidente ocurrió a las 4:23 de la tarde de este miércoles (hora de Japón).

De acuerdo con el informe de CNN los cinco obreros realizaban sus labores en las instalaciones de JFE Steel Corporation, ubicadas en el distrito de Kawasaki-ku, Ogishima.

Hasta el momento, cuatro hombres fueron rescatados por los equipos de emergencias, mientras otro continúa desaparecido.

Tres de los trabajadores rescatados se encuentran inconscientes, mientras que el cuarto permanece consciente bajo observación médica tras el impacto contra el suelo y el mar.

Alerta por fuertes vientos en la ciudad de Kawasaki antes del incidente

El Departamento de Bomberos de Kawasaki desplegó 25 vehículos de rescate para buscar al operario restante, quien podría haber caído al agua junto a los restos de la estructura metálica.

En el momento del siniestro, la ciudad de Kawasaki se encontraba bajo una alerta por vientos fuertes, factor que las autoridades investigan como posible causa del desplome del andamiaje.

Los bomberos abrieron una investigación sobre el incidente, mientras continúan en la búsqueda del trabajador desaparecido.

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