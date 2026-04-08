“Buscaba diamantes robados”: azafata fingió ser una funcionaria policial para intimidar a sus vecinos

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Una mujer de 37 años, quien trabajaba como azafata para Spirit Airlines, resultó detenida tras ser acusada de hacerse pasar por una funcionaria policial.

El incidente se registró en Oakland Park, al sur de Florida (EEUU). La sospechosa, Annie Bryn Flaherty, fue arrestada luego de que sus vecinos reportaran que la mujer fingía ser una funcionaria de la policía local.

La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) informó que Flaherty enfrenta un cargo de suplantación de un agente del orden, según un informe de arresto.

Falsa funcionaria policial "buscaba diamantes robados"

Según la información publicada por el organismo policial, Flaherty, quien figura como azafata de Spirit Airlines, está acusada de hacerse pasar por agente ante sus vecinos en la cuadra 5800 de Northeast 6th Terrace.

Dos residentes dijeron que recibieron una notificación de la aplicación de seguridad Ring y vieron a Flaherty, su vecina de al lado, de pie en la puerta principal. Ella mostraba lo que parecía ser una placa de estilo policial en la cadera, reseñó Telemundo.

Los residentes indicaron que ella tocó a su puerta y se identificó como "Miami-Dade Police". Fue entonces cuando la acusada dijo que investigaba el robo de tres diamantes y que buscaba a alguien llamada Eva, según el informe de arresto.

Añadieron que le dijeron a Flaherty que no sabían nada de propiedad robada, ni de nadie llamada Eva, pero Flaherty respondió que conseguiría una orden de registro.

Portaba una placa especial de la policía de Miami-Dade

Luego, Flaherty fue a otra dirección y tocó a la puerta. La mujer que vive en esa casa dijo que abrió y vio a Flaherty con lo que parecía ser una placa de policía en la cadera.

La mujer dijo que Flaherty se identificó como parte de las fuerzas del orden y preguntó por tres diamantes robados, al igual que en el caso anterior.

Los investigadores se reunieron con Flaherty, quien mostró la placa descrita como una placa de oficial de correcciones de Miami-Dade, edición Super Bowl LIV.

Fue arrestada e ingresada en la cárcel.

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