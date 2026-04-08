Detalles de crimen: las heridas que delataron al femicida de Lexida Gómez en Baruta

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Este miércoles 8 de abril de 2026, salieron a la luz nuevos detalles del femicidio de una quincuagenaria en el municipio Baruta del estado Miranda.

Autoridades de la Dirección de Seguridad Ciudadana y el Instituto Autónomo de Policía Municipal (PoliBaruta) se pronunciaron y divulgaron la aprehensión del presunto responsable.

Al respecto, identificaron al principal sospechoso del asesinato de Lexida Gómez Ortiz, de 56 años, como Julio Bello.

Según los reportes, el caso, que inicialmente fue presentado por el victimario como un suicidio, dio un giro radical gracias a la experticia de los primeros oficiales en la escena.

El hallazgo y la "coartada" fallida

Explicaron que todo inició tras recibir un reporte a través del Centro de Emergencia Municipal; funcionarios de PoliBaruta se trasladaron a una quinta en la urbanización Prados del Este y, al ingresar, localizaron el cuerpo de Lexida con múltiples heridas por arma blanca.

Los agentes hallaron en el sitio a su pareja, Julio Bello, quien aseguró a los oficiales que "estaba durmiendo" y que la mujer se había quitado la vida.

Sin embargo, pese a la versión de Bello, los agentes detectaron lesiones físicas recientes en su espalda, cuello y rodillas.

Por lo que estos signos de lucha, documentados de inmediato, fueron la clave para que la policía descartara la tesis del suicidio.

Ante la evidencia de una confrontación física, los funcionarios procedieron a asegurar la escena y notificar al eje de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Cicpc confirma el homicidio

Tras las pesquisas de la División de Homicidios, se determinó que el móvil es de naturaleza pasional y procesaron el caso oficialmente como homicidio.

Bello, quien según testimonios previos limitaba los contactos familiares de la víctima, permanece bajo custodia y a la orden del Ministerio Público.

PoliBaruta ratificó su postura de rechazo absoluto ante la violencia contra la mujer.

"El feminicidio es un flagelo que golpea el núcleo de nuestra sociedad", indicaron las autoridades municipales, asegurando que se actuó con rapidez operativa para evitar la impunidad.

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