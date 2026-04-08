Transporte público sin frenos impacta en la Avenida Principal de Maripérez: lo que se sabe

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Un incidente vial registrado en la avenida principal de Maripérez encendió las alarmas esta mañana del 8 de abril, luego de que un autobús de pasajeros presentara una falla en el sistema de frenos.

El vehículo perdió el control y terminó impactando contra una estructura en la zona, dejando varios lesionados y daños materiales.

La situación provocó la rápida movilización de organismos de seguridad y rescate, quienes acudieron al lugar para atender a los afectados y controlar el tránsito en una de las vías más concurridas de la ciudad.

Falla mecánica como causa principal

De acuerdo con los reportes iniciales, el accidente se originó por un desperfecto en los frenos del autobús, lo que impidió al conductor detener la unidad a tiempo. Esta condición generó el impacto contra un local comercial ubicado en la avenida.

El siniestro dejó un saldo de cuatro personas heridas, quienes fueron asistidas por equipos de emergencia en el sitio. Posteriormente, fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.

Entre los afectados se encuentran:

Tres hombres

Una mujer

El conductor del autobús resultó ileso, según la información oficial.

Daños materiales tras el impacto

El choque ocasionó afectaciones visibles en la infraestructura del local involucrado. Parte de la estructura resultó comprometida debido a la fuerza del impacto, lo que generó preocupación entre comerciantes y vecinos del sector.

Tras el accidente, los organismos de seguridad implementaron un operativo para resguardar el área y facilitar las labores de rescate. Además, se tomaron medidas para evitar congestión vehicular mientras se retiraba el autobús.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles del hecho y verificar las condiciones mecánicas del autobús.

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