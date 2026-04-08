Fingió ser cirujana graduada en Venezuela durante años: así operaba la falsa médica en clínicas privadas

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El Ministerio de Salud de Río Negro, provincia ubicada en el norte de la Patagonia argentina, denunció ante la Justicia a una mujer que ejerció como médica cirujana de forma ilegal durante casi cinco años.

La acusada trabajó en clínicas privadas de las ciudades de General Roca y Villa Regina utilizando documentación falsa que la acreditaba como profesional de la salud, informaron medios locales.

La maniobra salió a la luz tras una investigación interna que detectó graves errores en los papeles presentados por la mujer, quien es argentina pero aseguraba haberse graduado en Venezuela.

El engaño durante la pandemia

La falsa profesional comenzó a trabajar en agosto de 2020, aprovechando el contexto crítico y el aislamiento por la pandemia de COVID-19.

En aquel momento, presentó un título de médica cirujana de la Universidad de los Andes de Venezuela y un certificado de validación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), ambos certificados por un escribano. Según las autoridades, la dificultad para verificar datos de forma inmediata en ese periodo facilitó el engaño.

¿Cómo se descubrió la estafa?

Las sospechas surgieron este año dentro de una de las clínicas donde prestaba servicios. Al consultar con las instituciones educativas mencionadas, tanto la universidad argentina como la venezolana confirmaron que la mujer nunca fue alumna ni se graduó en sus aulas.

Con esta información, el área de Fiscalización Sanitaria comprobó que toda la documentación era apócrifa, lo que llevó a la suspensión de su permiso para trabajar en marzo pasado.

Además, las autoridades presentaron una denuncia penal por falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la medicina.

Detalles de la investigación judicial

La causa quedó en manos de la fiscal Celeste Benatti, en General Roca. El Ministerio de Salud entregó el legajo personal de la acusada para que se determinen las responsabilidades por haber puesto en riesgo la salud de los pacientes en el Alto Valle. Por el momento, la prohibición para ejercer solo rige en la provincia de Río Negro, mientras la justicia avanza en las medidas legales contra la mujer.

Este caso se suma a otros hechos de ejercicio ilegal de la medicina en el país. Recientemente, en diciembre pasado, las autoridades detuvieron en Buenos Aires a un hombre que realizaba tratamientos estéticos y cirugías invasivas en su casa de Villa Crespo sin tener título ni habilitación.

El implicado ya tenía una condena previa por los mismos delitos y continuaba atendiendo pacientes de forma clandestina.

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