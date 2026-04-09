Apuñaló 15 veces a su pareja y huyó: detalles sobre el violento asesinato de una comerciante

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Una mujer de 40 años de edad, quien se desempeñaba como comerciante, fue violentamente asesinada por su conyugue. Nuevos detalles sobre el macabro crimen revelaron que la víctima sufrió cerca de 15 heridas causadas con un arma blanca.

El incidente se registró en horas de la mañana de este miércoles, en Punto Fijo, estado Falcón. Según los reportes, la víctima quedó identificada como Solisbella del Valle Contreras Rodríguez.

Apuñaló 15 veces a su pareja tras una discusión

El cuerpo de la mujer presentó varias heridas en la región toracoabdominal y traumatismo músculo esquelético, como consecuencia de los ataques de su pareja, durante el altercado que ocurrió en una vivienda en la calle Las Acacias de Santa Irene, municipio Carirubana.

La víctima, quien era madre y comerciante, fue trasladada de urgencia hasta la emergencia del Hospital Doctor Rafael Calles Sierra, pero falleció en el quirófano mientras era intervenida.

Solisbella dejó un hijo en orfandad, se trata de un joven de 19 años, quien nació de la relación con una antigua pareja, detalló el comunicador Gerardo Morón.

Posteriormente, autoridades identificaron al presunto homicida como la pareja de Contreras Rodríguez, Argenis Jiménez, conocido como “Ken Ken”, quien trabaja en una línea de transporte.

El homicida huyó tras cometer el crimen

El sujeto se encuentra prófugo de la justicia y los organismos de seguridad lo buscan activamente.

Se pudo conocer que la pareja tenía unos siente meses de relación.

La Delegación Municipal Punto Fijo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investiga el caso.

Informes preliminares indicaron que la mujer estaba sola en la vivienda, debido a que su hijo había salido a sus clases en la universidad. Ella se preparaba para atender su tienda de ropa para damas ubicada en la calle Libertad del centro de Punto Fijo, detalló el comunicador Pedro Colina.

El agresor habría llegado al domicilio cerca de las 8:30 de la mañana y ambos sostuvieron una acalorada discusión. Minutos después, el hombre tomó un cuchillo y le asestó cerca de 15 puñaladas a su pareja.

La mujer logró llamar a su hermana para pedir ayuda. Algunos vecinos la auxiliaban. Luego la trasladaron hasta el hospital, donde falleció.

El homicida se cambió de vestimenta y huyó sin levantar sospechas tras cometer el violento crimen. Se presume que pudo haber salido del país para evadir su responsabilidad.

Allegados, familiares y vecinos de Solisbella del Valle exigen justicia.

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