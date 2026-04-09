Así estafan en redes sociales a los pensionados: IVSS se pronuncia

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El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha emitido una alerta roja sobre una oleada de estafas digitales que tienen como objetivo principal a los pensionados y beneficiarios del Sistema Patria.

Los delincuentes están aprovechando la necesidad y la brecha tecnológica para robar datos personales y acceso a cuentas bancarias.

Las 3 estafas más comunes

El IVSS y el Banco de Venezuela (BDV) han detectado que los estafadores contactan a las víctimas por WhatsApp o Telegram ofreciendo:

Falsa "Activación del QR": Prometen que, al escanear o enviar el código QR del Carnet de la Patria a un tercero, se "activarán" más bonos o aumentará el monto de los mismos. El QR es de uso personal y los bonos caen por asignación directa del sistema.

Créditos Falsos para Mujeres: Utilizan el nombre de programas como "Credimujer" del BDV para solicitar datos de acceso (usuario y clave) o pagos previos para "gestionar" el crédito. El banco nunca pide claves por redes sociales.

Beneficio Falso "Cultores Populares 2026": Circulan mensajes sobre una supuesta nueva asignación para artistas y cultores que requiere completar un registro externo. Es una trampa para robar el acceso a la Plataforma Patria.

Fe de Vida

Es vital recordar que el IVSS aclaró oficialmente que NO está solicitando constancias de Fe de Vida.

Muchos abuelos han reportado que personas inescrupulosas les cobran por "actualizar" este documento en el sistema para que no les suspendan la pensión.

Este trámite está simplificado y no es necesario acudir a oficinas ni entregar documentos a gestores para mantener el beneficio activo.

Qué no debe hacer

No entregues tu código QR a nadie por redes sociales.

No compartas códigos SMS que te lleguen al teléfono.

No pagues por "gestiones" de bonos o pensiones.

No uses gestores para créditos bancarios.

Qué SÍ debe hacer

Entra tú mismo a la página persona.patria.org.ve.

Verifica que los mensajes vengan del número 3532 o 67373.

Los trámites del IVSS y Patria son gratuitos.

Solicita información directo en la página oficial del Banco de Venezuela

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