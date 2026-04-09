Niño causa pánico en una escuela de Lara: llevaba consigo una bomba

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Un hecho de gran preocupación se registró en el estado Lara, cuando un niño de 11 años llevó a su escuela una bomba lacrimógena y municiones, lo que generó alarma entre estudiantes y docentes.

La situación ocurrió en una institución educativa de Barquisimeto, específicamente en la Escuela Básica Simón Bolívar de El Jebe y obligó a activar protocolos de seguridad para evitar riesgos mayores.

Tras el hallazgo, organismos de seguridad acudieron al plantel y retiraron los objetos peligrosos, entre ellos un cartucho calibre .38. La rápida actuación de las autoridades permitió controlar la situación antes de que se produjera algún incidente dentro del aula.

Las investigaciones iniciales apuntaron al entorno familiar del menor, lo que derivó en la detención de su padrastro. Según las autoridades, el adulto habría sido quien facilitó el acceso del niño a estos materiales, lo que agrava su responsabilidad en el caso.

El hecho pudo haber tenido consecuencias más graves, pero la acción oportuna de un estudiante que alertó a los directivos permitió evitar la manipulación del artefacto. Este aviso fue clave para activar los mecanismos de seguridad dentro de la escuela, según informa La Prensa de Monagas.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo llegaron estos objetos a la vivienda y bajo qué circunstancias el menor los llevó al plantel. Se evalúan posibles cargos relacionados con la entrega de material peligroso a menores y negligencia.

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