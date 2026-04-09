Quiso defender a su hermana durante una discusión y lo asesinaron: el homicida sería su cuñado

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Un hombre, de 29 años de edad, fue asesinado a puñaladas en el conjunto residencial de Las Islas, en Guarenas, estado Miranda. El homicida sería su cuñado.

La víctima quedó identificada como Alember José Leota Marrero. De acuerdo con los reportes del incidente, el agredido sostuvo una discusión con la pareja de su hermana, un joven identificado como Breykel Jesús Barboza Miranda, de 19 años.

Su cuñado lo apuñaló en el cuello

El hecho ocurrió en el piso 4 del edificio Esparki, perteneciente al conjunto residencial Las Islas, en Guarenas, estado Miranda.

De acuerdo con la publicación de Diario La Verdad, Leota habría intervenido para defender a su hermana, Valentina Alejandra Navas Marrero, de 18 años, quien discutía con Barboza.

En ese momento, el sujeto tomó un cuchillo y se le abalanzó contra el hombre y lo apuñaló en el cuello. Además, le causó varias heridas.

La víctima, como pudo, trató de huir del sitio y llegó hasta la planta baja del edificio. Al verlo, algunos vecinos lo ayudaron y lo trasladaron hasta un centro de salud local. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, Leota falleció.

Detienen al homicida

Por su parte, el agresor trató de escapar del lugar, pero fue capturado por una comisión de la Policía Municipal de Plaza.

Alember Leota se desempeñaba como mototaxista y había regresado al país tras vivir más de seis años en Perú, dijeron conocidos de la víctima. El hombre vivía en un apartamento junto a su hermana.

Los exámenes médicos revelaron que sufrió una herida abierta en el lado izquierdo de la garganta, de unos siete centímetros de longitud.

Breykel Barboza quedó a la disposición de la Fiscalía 30 del Ministerio Público (MP) del estado Miranda, bajo investigaciones por aprovecharse “del descuido de la víctima para agredirlo con el arma blanca”.

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