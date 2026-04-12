Al menos 52 detenidos por cometer delitos contra las telecomunicaciones del país: detalles aquí

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La empresa de telecomunicaciones Cantv informó que al menos 52 personas han sido capturadas tras ser vinculadas a hechos delictivos contra la infraestructura de telecomunicaciones en Venezuela en lo que va de 2026.

Estos procedimientos se ejecutaron gracias a la gestión de la Gerencia General de Seguridad Integral de la empresa, en conjunto con los diversos organismos de seguridad ciudadana y la participación de las comunidades organizadas en distintos estados.

La coordinación permitió el resguardo del material estratégico y evitó la interrupción prolongada de la conectividad en las zonas afectadas. Según el balance oficial, los sujetos arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, indicó Cantv en una nota de prensa.

La institución detalló que las aprehensiones se concretaron bajo dos modalidades: detenciones en flagrancia, al momento de cometerse el daño a las redes, y mediante investigaciones previas. Los procesos de investigación facilitaron la identificación de personas involucradas en el robo, hurto o vandalismo de componentes esenciales para la prestación de los servicios de telefonía e internet en el territorio nacional.

Sanciones sin beneficios procesales para los involucrados

En lo referente al marco jurídico, los responsables enfrentan procesos judiciales que no contemplan beneficios procesales, debido a que sus acciones se consideran ataques directos que "afectan servicios públicos esenciales".

La legislación vigente establece sanciones severas para quienes atenten contra la integridad de los sistemas de comunicación. El objetivo de estas medidas es garantizar la continuidad de las operaciones y proteger los activos del Estado que permiten el ejercicio del derecho a la comunicación de la población venezolana.

Vigilancia comunitaria y mecanismos de denuncia

Un factor determinante en la protección de la infraestructura fue la activación de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones (MTT). Estas agrupaciones promovieron la instrucción de voceros en las comunidades para ejecutar labores de vigilancia y resguardo en sus propios territorios.

Finalmente, Cantv agradeció el apoyo de los usuarios y reiteró el llamado a utilizar los canales oficiales para reportar irregularidades con el número telefónico 0212-5002000, destinado exclusivamente a la recepción de denuncias sobre daños o robos que pongan en riesgo la estabilidad de las telecomunicaciones.

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