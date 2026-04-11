Policía abate a hombre que atacó con un machete a tres ancianos en el Metro de Nueva York

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Un sujeto armado con un arma blanca de gran tamaño agredió a tres ciudadanos de la tercera edad este sábado en un andén del metro, provocando una respuesta armada por parte de los cuerpos de seguridad en la terminal ferroviaria de Manhattan.

El incidente se registró en la estación Grand Central Terminal, uno de los puntos con mayor aufluencia de pasajeros y turistas en la ciudad. Según los reportes policiales, el atacante utilizó un machete para herir a un hombre de 65 años, otro de 84 y una mujer de 70 años mientras se encontraban en el área de abordaje. Tras la agresión, las víctimas fueron atendidas por servicios de emergencia y al menos una de ellas permanece ingresada en un centro hospitalario en estado crítico.

Intervención policial y deceso del sospechoso

De acuerdo con la información suministrada por funcionarios de la Policía de Nueva York (NYPD), el agresor mantenía una conducta errática y participó en un altercado verbal antes de iniciar el ataque. Los agentes de patrulla confrontaron al individuo durante aproximadamente diez minutos, exigiéndole que soltara el arma. Ante la negativa del sujeto y la persistencia de la amenaza, los oficiales efectuaron disparos que resultaron fatales para el sospechoso.

En el operativo, dos agentes de policía también requirieron traslado médico para ser evaluados, reportándose ambos en condición estable. La zona del andén fue acordonada de inmediato para las labores de peritaje, lo que generó retrasos en el servicio de transporte subterráneo que conecta con la terminal principal.

Investigaciones y reportes oficiales

La Alcaldía de Nueva York confirmó que se ha iniciado una investigación interna sobre el uso de fuerza letal por parte de los funcionarios. Se espera que en los próximos días se publiquen las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados, siguiendo los protocolos establecidos para incidentes con armas de fuego.

Por su parte, la Gobernación del estado indicó que se mantiene una colaboración estrecha con las autoridades locales para esclarecer los motivos del ataque. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido ni se han establecido vínculos previos entre el atacante y las víctimas de la tercera edad.

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