Perdió al bebé tras ser golpeada por su pareja: Cicpc detiene al brutal agresor

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Un hombre de 25 años fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el estado Barinas tras agredir físicamente a su pareja sentimental.

A través de su cuenta de Instagram, el Director del Cicpc, Douglas Rico informó que ataque no solo dejó a la mujer con heridas de gravedad, sino que también provocó la muerte del bebé que ella esperaba.

El hombre fue identificado como Arlinson José Cisnero Pérez. La detención fue ejecutada por los funcionarios de la Delegación Municipal Barinas en la misma parroquia donde ocurrieron los hechos.

Detalles del suceso

La víctima ingresó al hospital Dr. Luis Razetti con evidencias claras de una golpiza y signos de pérdida del embarazo. Debido al fuerte castigo físico recibido, la mujer desarrolló complicaciones de salud graves que obligaron al personal médico a realizar una cirugía de emergencia para intentar salvarla.

Durante el procedimiento médico, los doctores extrajeron al bebé sin signos vitales. Las investigaciones posteriores determinaron que los golpes propinados por el agresor fueron la causa directa del fallecimiento del feto.

¿Qué se conoce sobre el procedimiento judicial?

Cisnero Pérez, actualmente, se encuentra bajo custodia y su expediente pasó a manos del Ministerio Público, organismo que se encargará de los procesos legales por los daños causados a la mujer y la muerte causada al bebé.

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