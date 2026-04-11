Victimas de secuestro escapan y denuncian a sus captores: dos venezolanos detenidos

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Dos ciudadanos venezolanos resultaron detenidos por su vinculación con un presunto secuestro. El hecho quedó al descubierto luego de que las supuestas víctimas escaparan y acudieran ante las autoridades.

La captura se realizó tras un amplio operativo policial en el área de Puerto Montt, región de Los Lagos (Chile), luego que dos personas acusaran haber estado secuestradas.

Las víctimas escaparon de sus captores

Los hechos se registraron en horas de la tarde del pasado domingo, cuando dos personas de nacionalidad chilena pidieron ayuda y contactaron a la policía local (Carabineros) para reportar el crimen.

De acuerdo con el reporte del medio local Radio Bío Bío, uno de los secuestrados afirmó que estuvo retenido desde la madrugada del domingo, mientras que el otro llevaba varios días en cautiverio.

Al parecer, en un descuido de sus captores, las dos víctimas lograron fugarse de la vivienda donde estaban recluidas y lograron recibir ayuda.

Tras conocer sobre la situación, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Los Lagos articuló un operativo para detener a los captores.

Capturan a los venezolanos tras operación policial

El hecho terminó con ambas personas detenidas; las autoridades revelaron que se trata de dos ciudadanos venezolanos que mantenían una orden de expulsión vigente.

Los acusados, además, aseguraron que serían integrantes de la banda criminal transnacional conocida como “Tren de Aragua”, según los informes del caso.

Ambos comparecieron ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

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