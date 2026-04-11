Lo buscaban por homicidio: capturan a delincuente venezolano durante operativo de tránsito

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Un hombre venezolano, quien resultó detenido durante un operativo de control vehicular, presenta una orden de captura vigente por el delito de homicidio.

El personal de la policía chilena detuvo al sospechoso en horas de la madrugada de este martes en la comuna de Santiago. Detallaron que el delincuente también tiene una orden de expulsión.

El venezolano no portaba documentos de identidad

El operativo ocurrió alrededor de las 4:20 de la madrugada en la calle San Martín. Los oficiales capturaron a un individuo que no tenía la documentación que lo acreditara como el conductor de un vehículo.

Tras lo ocurrido, trasladaron al hombre hasta la unidad policial para conocer su verdadero nombre, reseñó BioBioChile.

Luego de que se realizaran las diligencias, se logró establecer la identidad del hombre, además de su origen venezolano.

Los funcionarios también corroboraron que la persona mantenía una orden de detención vigente por homicidio, que fue emitida por las autoridades de Puerto Montt y que todavía se encontraba activa.

Tiene una orden de expulsión del territorio chileno

El teniente Bastián Masías, oficial de Ronda Central, señaló que “personal de la 3ª Comisaría Central de Carabineros procede a efectuar un control vehicular aleatorio”.

“El conductor de dicho vehículo presenta una orden vigente por el delito de homicidio, emanada del Juzgado de Garantía de la ciudad de Puerto Montt”, afirmó.

Adicionalmente, se verificó que el individuo tenía una orden de expulsión vigente del territorio chileno, información que quedó en conocimiento de las autoridades competentes.

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