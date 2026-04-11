Ofrecen $5.000 por pistas sobre sujeto exhibicionista que atacó a una mujer en Florida

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Las autoridades del condado de Broward ofrecen un pago de hasta 5.000 dólares por información que permita la captura de un hombre que atacó a una mujer en las inmediaciones de un campo de golf tras realizar actos obscenos en la vía pública.

El incidente, registrado por cámaras de vigilancia, ocurrió el pasado miércoles 8 de abril de 2026, alrededor de las 4:40 p.m. en el sector de Golf Club Road. Según el reporte oficial, el sospechoso fue filmado mientras se exponía de manera indecente en un estacionamiento antes de abordar a una ciudadana que se encontraba sentada en una zona verde cercana. Tras un forcejeo físico, el individuo abandonó el lugar utilizando una motocicleta eléctrica para huir con rumbo desconocido.

Detalles de la agresión y descripción del sospechoso

De acuerdo con el material audiovisual analizado por la oficina del Sheriff de Broward (BSO), el sujeto vestía una sudadera y un pantalón de colores rojo y negro. La vocera del departamento, Gerdy St. Louis, indicó que el hombre se aproximó a la víctima por la espalda después de despojarse de su calzado. La mujer logró resistir el ataque, lo que obligó al agresor a detener la acción, calzarse nuevamente y emprender la huida en el vehículo ligero que tenía estacionado a pocos metros.

Operativo de búsqueda y denuncias anónimas

La policía ha desplegado patrullajes adicionales en la zona de Weston debido a la preocupación manifestada por los residentes, quienes frecuentan estas áreas para actividades recreativas y ejercicio en horas de la tarde. Los detectives a cargo del caso instan a cualquier persona que logre identificar al hombre en el video a suministrar los datos de manera anónima.

Para facilitar la recepción de pistas, se ha habilitado la línea de Alto al Crimen de Broward (954-493-8477). La recompensa estipulada de cinco mil dólares se mantiene vigente para quien entregue información que conduzca directamente al arresto y procesamiento del sospechoso por los cargos de exhibicionismo y agresión física.

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