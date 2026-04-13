Pánico en Phoenix: aeronave con tres ocupantes desciende en plena calle

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Un helicóptero con tres ocupantes a bordo descendió de forma imprevista en el área central de Phoenix este domingo, lo que generó el cierre inmediato de varias arterias viales para las labores de rescate y aseguramiento del área.

El incidente tuvo lugar en la intersección de la Calle 7 y Missouri, extendiéndose el perímetro de seguridad hasta la calle Colter. Según los reportes preliminares de las autoridades locales, la maniobra se produjo tras detectarse una falla técnica relacionada con la tubería principal de agua de la unidad. Pese a lo aparatoso del aterrizaje en plena vía pública, no se registraron heridos entre la tripulación ni víctimas en la comunidad circundante.

Movilización de equipos de emergencia

Efectivos del Departamento de Bomberos de Phoenix se desplegaron en el vecindario para analizar posibles riesgos químicos o mecánicos derivados del impacto. El personal especializado mantiene bajo custodia la aeronave mientras se realizan las evaluaciones técnicas pertinentes. La Policía de Phoenix ha solicitado a los residentes y conductores evitar la zona para facilitar el tránsito de los vehículos de asistencia y las labores de remoción.

Restricciones viales y causas técnicas

La circulación permanece restringida desde la calle Missouri hasta Colter, debido a la posición de la unidad sobre el pavimento. Las investigaciones iniciales apuntan a un problema mecánico específico en el sistema de agua del helicóptero, lo que obligó al piloto a buscar un espacio de descenso inmediato. El PIO (Oficial de Información Pública) del cuerpo de bomberos se mantiene en el sitio para coordinar el flujo de información técnica sobre el estado de la aeronave y la reapertura de las vías afectadas.

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