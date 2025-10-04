Viaje clandestino: encuentran el cuerpo de un hombre en el tren de aterrizaje de un avión

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre fue encontrado sin vida en el tren de aterrizaje de un avión de American Airlines en el aeropuerto de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Según el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), el hallazgo se produjo poco después de las 9 de la mañana del domingo, cuando el equipo de mantenimiento realizaba labores en la aeronave, que había llegado recientemente desde Europa, refiere Infobae.

Los agentes de la División de Aeropuertos del CMPD, el individuo fue declarado muerto en el lugar. Por lo que los detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al sitio para iniciar la investigación y personal de búsqueda forense recolectó evidencia física. La investigación permanece activa y en curso.

Pronunciamiento

Un portavoz de American Airlines comunicó que están colaborando formalmente con las autoridades en el desarrollo de las indagaciones.

Por su parte, el aeropuerto Charlotte Douglas International expresó su consternación:

“Estamos profundamente apenados por esta noticia y apoyaremos la investigación del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en lo necesario”; además, se informó que las operaciones aeroportuarias continúan con normalidad.

Una muerte anunciada

Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), más del 77% de las personas que han intentado viajar como polizón en una aeronave han perdido la vida.

El método de ocultarse en el área del tren de aterrizaje, aunque recurrente, resulta extremadamente riesgoso debido a las condiciones peligrosas existentes en vuelo y durante los aterrizajes.

El analista de aviación John Nance explicó a ABC News que un cuerpo humano expuesto durante varias horas a temperaturas de hasta −51 grados Celsius, afronta serios riesgos de congelación e incluso muerte cerebral, como consecuencia de la carencia total de oxígeno a más de 10.600 metros de altitud.

