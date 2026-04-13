"Imitaba a un asesino en serie": arrestan a venezolano por macabro crimen en playa de Nueva York

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Un hombre venezolano está acusado por su presunta responsabilidad en un intento de homicidio, luego de que intentara degollar a una persona, en un posible acto de imitación de asesinatos en serie.

Fiscales de Nueva York acusaron al inmigrante, quien presentaría estatus irregular en Estado Unidos, de tentativa de homicidio, antes de la esperada declaración de culpabilidad del presunto asesino de Gilgo Beach.

“Este acusado presuntamente llevó a un conocido a una playa remota y lo atacó por la espalda con un cuchillo”, declaró el fiscal del distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney.

“Las pruebas recuperadas de su vehículo plantean serias dudas sobre sus intenciones aquella noche”, añadió, según una publicación de Fox News.

Identifican al presinto asesino venezolano

El acusado quedó identificado como Rubén Guanipa Ramírez, de 26 años de edad, quien enfrenta cargos por presuntamente asfixiar la boca de una víctima masculina no identificada con un trapo antes de apuñalarlo en el lado izquierdo de la espalda e intentar cortarle la garganta.

Posteriormente, la policía registró el coche de Ramírez, un Lexus NX250 de 2024, y supuestamente encontró varios cuchillos, una cuerda, cinta adhesiva, mantas, lonas de plástico, una “bolsa grande con ruedas”, guantes y un cúter.

Ramírez ingresó al EEUU en 2014 con una visa de turista B2, una visa de no inmigrante con una validez de seis meses, y nunca salió.

Durante varios años, se benefició del estatus de protección temporal para venezolanos, pero este también expiró el año pasado. Ahora, se encuentra detenido en la cárcel del condado de Suffolk en Riverhead, el mismo centro donde está recluido Rex Heuermann, de 62 años, sospechoso del caso de Gilgo Beach.

El sargento retirado del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Giacalone, exjefe de la Unidad de Casos Sin Resolver del Bronx del Departamento de Policía de Nueva York, observó similitudes alarmantes entre ambos.

“¿Se trató de un crimen por imitación, relacionado con lo que está sucediendo con Rex Heuermann en las noticias?”, dijo Giacalone, quien sigue el caso Gilgo desde hace varios años.

Dijo que los objetos recuperados del coche de Ramírez eran especialmente preocupantes, y señaló que las presuntas víctimas de Heuermann fueron encontradas atadas con cinta adhesiva y envueltas en arpillera o plástico. Algunos fueron desmembrados.

Comparan sus acciones con las de un asesino serial

Antes del ataque en el estacionamiento de Gilgo Beach, Ramírez llevó a la víctima a una sala de billar en el condado de Nassau y luego a Jones Beach, otra playa cercana, donde Heuermann trabajó una vez en el servicio de vigilancia de playas durante el verano.

La víctima logró tomar el control del auto de Ramírez, llamar al 911 y conducir hasta el apartamento de un amigo en Queens, donde la policía de Nueva York se reunió con él y recibió atención médica.

“Durante el altercado, la víctima sufrió heridas defensivas en las manos, pero logró arrebatarle el cuchillo a Ramírez”, indicó la oficina de Tierney en un comunicado.

Horas después, la policía estatal encontró a Ramírez en la autopista Long Island Expressway.

Ramírez está detenido bajo fianza de 200 mil dólares en efectivo, 500 mil dólares en fianza o 2 millones de dólares en fianza parcialmente garantizada. Debe comparecer de nuevo ante el tribunal el 29 de abril y se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión si es declarado culpable.

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