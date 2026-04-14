Beneficios que ofrece Texas en este 2026: ¿Cómo obtener ayuda para reducir gastos en servicios básicos?

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En un esfuerzo por ayudar a las familias de Texas a manejar mejor sus gastos, el estado ha lanzado una variedad de beneficios que incluyen desde alivio en las facturas de servicios públicos hasta fines de semana sin impuestos.

Si vives en la "Estrella Solitaria", el 2026 trae consigo oportunidades importantes para aumentar tus ingresos y reducir los costos en el hogar.

Programas disponibles para reducir gastos mensuales en Texas

Calendario de "Tax Holidays": Días sin impuestos en 2026

Texas tiene momentos especiales en los que ciertos productos no tienen que pagar el impuesto sobre las ventas (que es del 8.25% en la mayoría de las ciudades). Asegúrate de marcar estas fechas en tu calendario:

Suministros de emergencia (del 25 al 27 de abril): Es el momento perfecto para comprar generadores (menos de $3.000), contraventanas para tormentas y linternas.

Productos ENERGY STAR® y Eficiencia hídrica (del 23 al 25 de mayo): Durante el fin de semana del Día de los Caídos, puedes adquirir aires acondicionados (hasta $6,000), refrigeradores (hasta $2.000) y lavadoras sin pagar impuestos.

Regreso a clases (del 7 al 9 de agosto): La exención se aplica a ropa, calzado y útiles escolares que cuesten menos de $100 por artículo.

Cabe destacar que, según la oficina del Contralor de Texas, no hay límite en la cantidad de artículos que puedes comprar durante estos periodos.

Alivio en energía y agua: ayuda de servicios públicos en Texas

El programa Texas Utility Help, administrado por el TDHCA, ofrece a los hogares de bajos ingresos (que ganan hasta el 150% de la Guía Federal de Pobreza) la oportunidad de solicitar ayuda para cubrir sus facturas de electricidad, gas natural y propano.

Electricidad y gas: Los beneficiarios pueden recibir asistencia para facturas atrasadas y hasta $2.400 para pagos futuros.

Agua y aguas residuales: Este programa también se encarga de saldos pendientes y proporciona hasta $600 para facturas próximas.

Climatización (WAP): El Programa de Asistencia de Climatización ayuda a instalar aislamiento, reparar conductos y mejorar sistemas de calefacción sin costo alguno, todo con el fin de reducir el consumo energético a largo plazo.

Cambios en Beneficios de Alimentos (SNAP)

A partir del 1 de abril de 2026, han entrado en vigor nuevas reglas para los usuarios de la tarjeta Lone Star.

Bajo la Ley del Senado 379, Texas ahora restringe la compra de dulces y bebidas azucaradas (con más de 5g de azúcar añadida) con fondos de SNAP para promover una alimentación más saludable.

Sin embargo, el programa sigue ofreciendo hasta $994 mensuales para una familia de cuatro personas.

Además, los adultos mayores de 60 años o personas con discapacidad pueden acceder al Proyecto de Solicitud Simplificada de Texas (TSAP), que permite renovar beneficios cada tres años en lugar de cada seis meses, facilitando la estabilidad alimentaria.

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