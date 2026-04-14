De repartidores a estilistas: conoce los 80 empleos que el IRS seleccionó para la nueva deducción de $25.000

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha dado un paso histórico en la administración tributaria de los Estados Unidos.

Con la reciente aprobación de la ley conocida como "One Big Beautiful Bill" (OBBB), la agencia federal ha publicado por fin el listado detallado de las ocupaciones que son elegibles para la tan esperada deducción de impuestos sobre las propinas.

Esta nueva medida, que comenzará a aplicarse en el año fiscal 2025 y se mantendrá hasta 2028, permitirá a los trabajadores que califiquen deducir hasta $25.000 en propinas calificadas de su ingreso bruto, lo que aliviará significativamente la carga fiscal de millones de familias.

¿Quiénes califican a la deducción de impuestos por propinas?

Según las regulaciones finales del Departamento del Tesoro y el IRS (T.D. 10044), los empleos se agrupan en ocho categorías principales que van desde el sector servicios hasta la economía gig.

Fuentes oficiales, como el portal de noticias del IRS y el Journal of Accountancy, confirman que hay alrededor de 71 empleos específicos, organizados bajo los siguientes códigos:

Servicios de alimentos y bebidas (100s): Incluye a meseros, bartenders, chefs, cocineros, panaderos y baristas.

Incluye a meseros, bartenders, chefs, cocineros, panaderos y baristas. Entretenimiento y eventos (200s): Aquí encontramos crupieres de casino, bailarines, músicos, DJs de clubes y acomodadores.

Aquí encontramos crupieres de casino, bailarines, músicos, DJs de clubes y acomodadores. Hospitalidad y servicios al huésped (300s): Esta categoría abarca botones, conserjes, personal de limpieza de hoteles y recepcionistas.

Esta categoría abarca botones, conserjes, personal de limpieza de hoteles y recepcionistas. Servicios para el hogar (400s): Incluye jardineros, plomeros, electricistas, personal de limpieza doméstica y técnicos de reparación.

Incluye jardineros, plomeros, electricistas, personal de limpieza doméstica y técnicos de reparación. Servicios personales (500s): Aquí están las niñeras (nannies), planeadores de bodas, fotógrafos de eventos y paseadores de perros.

Aquí están las niñeras (nannies), planeadores de bodas, fotógrafos de eventos y paseadores de perros. Apariencia personal y bienestar (600s): Esta categoría incluye estilistas, manicuristas, entrenadores personales y tatuadores.

Esta categoría incluye estilistas, manicuristas, entrenadores personales y tatuadores. Recreación e instrucción (700s): Caddies de golf, guías turísticos e instructores de esquí forman parte de esta sección.

Caddies de golf, guías turísticos e instructores de esquí forman parte de esta sección. Transporte y entrega (800s): Por último, tenemos a los conductores de plataformas (Uber/Lyft), repartidores, aparcacoches (valets) y taxistas.

Reglas de oro para reclamar la deducción por propinas

No todas las propinas son vistas de la misma manera por el IRS. Para que el dinero que recibes sea deducible, debe encajar en lo que se considera una "propina calificada":

Voluntariedad: El pago debe ser una decisión libre del cliente.

El pago debe ser una decisión libre del cliente. Sin negociación: El monto no puede haber sido acordado de antemano.

El monto no puede haber sido acordado de antemano. Cargos por servicio: Expertos en cumplimiento tributario como ATA Advisory y TurboTax señalan que los cargos automáticos por servicio (como el 18% que se aplica a grupos grandes) no son deducibles, a menos que el cliente decida agregar un monto extra de forma voluntaria.

Es importante mencionar que, el límite de deducción es de $25.000 por declaración. Si estás casado y ambos reciben propinas, el límite sigue siendo de $25.000 para la declaración conjunta.

Requisitos de ingresos y cumplimiento para la ducción del IRS

La ley establece un "phase-out" o reducción gradual del beneficio. La deducción completa está disponible para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) de hasta $150.000 para declarantes individuales y $300.000 para parejas que presentan una declaración conjunta.

Para aprovechar este beneficio en 2026, los trabajadores deben llevar un registro diario preciso y reportar sus propinas mensualmente a sus empleadores.

El IRS ha introducido el nuevo Anexo 1-A (Schedule 1-A) específicamente para reflejar estas deducciones de propinas y horas extras calificadas.

Con esta actualización, el gobierno busca formalizar los ingresos del sector servicios mientras ofrece un respiro económico directo a los trabajadores que dependen de la gratitud de sus clientes.

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