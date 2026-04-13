Ahora tus maletas cuestan más en American Airlines: nuevas tarifas por kilos

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El sector aeronáutico estadounidense atraviesa una fase de reestructuración en sus servicios básicos para compensar los costos operativos actuales. Los viajeros ahora deben calcular con mayor precisión el presupuesto total de su vuelo para evitar cargos sorpresivos durante el proceso de documentación.

La industria aérea busca maximizar sus ingresos mediante la segmentación de beneficios que antes se incluían de manera general. Esta estrategia obliga a los usuarios a evaluar si el ahorro inicial de una tarifa económica compensa las restricciones impuestas en el aeropuerto.

La aerolínea American Airlines aumenta el precio del equipaje y mete cambios en Basic Economy para los boletos emitidos desde el 9 de abril de 2026. Según, detalla que la primera maleta en vuelos domésticos sube a 50 dólares en el mostrador, aunque ofrece un descuento de 5 dólares si se paga en línea.

¿Cómo impacta a su bolsillo estos aumentos de American Airlines?

Para los destinos hacia Sudamérica, el costo de la primera pieza de equipaje en la tarifa más baja asciende a 70 dólares desde este mes. En el mercado doméstico, que incluye a México y Centroamérica, la segunda maleta alcanza un valor de 60 dólares por trayecto.

La empresa también reduce los privilegios para los miembros de su programa AAdvantage que eligen viajar en la clase más barata. Estos pasajeros ya no podrán acceder a ascensos de categoría gratuitos, sin importar su nivel de estatus dentro del sistema de lealtad.

A finales de este año, los miembros del programa sin estatus específico pasarán a ocupar el Grupo 7 en la prioridad de embarque. Esta decisión marca una distancia clara entre quienes adquieren la tarifa básica y quienes optan por la cabina principal estándar.

¿Qué sucede con los asientos en Basic Economy?

A partir del 18 de mayo de 2026, la aerolínea eliminará los beneficios de selección gratuita de asientos para viajeros con estatus en la tarifa específica. Todos los clientes podrán elegir su lugar en el avión, pero deberán abonar un cargo adicional por este servicio.

Existen dudas sobre cómo afectará esta normativa a los acuerdos internacionales con programas asociados como Smiles Diamante. Los expertos sugieren que la aerolínea podría bloquear beneficios externos para unificar la experiencia restrictiva de su producto más económico en todo el sistema.

A pesar de los incrementos, ciertos grupos mantienen sus privilegios de equipaje despachado sin costo alguno en cada vuelo nacional. Los titulares de tarjetas de crédito de la firma y el personal militar activo de EEUU conservan sus beneficios actuales.

¿Quiénes mantienen privilegios ante los cambios de la aerolínea?

Los pasajeros que viajan en las cabinas Premium, como Business o First Class, no enfrentan estos nuevos cargos por maletas facturadas. De igual manera, los miembros con estatus alto en AAdvantage conservan sus piezas de equipaje gratuitas según su nivel de membresía.

La compañía recomienda revisar exhaustivamente el tipo de boleto antes de finalizar la compra en la aplicación móvil o el sitio web oficial. Un error en la selección de la clase puede anular el ahorro inicial debido a los nuevos costos de las valijas.

American Airlines se suma así a la tendencia de otras operadoras como United, que recientemente ajustaron sus tablas de precios para este 2026. La transparencia en los costos adicionales resulta fundamental para que los viajeros planifiquen sus trayectos con total claridad financiera.

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