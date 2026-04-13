Subastas de divisas electrónicas abiertas este 13 de abril: tasas y montos mínimos

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Las instituciones bancarias venezolanas iniciaron la jornada de este lunes 13 de abril con la activación de subastas de divisas electrónicas bajo la modalidad de intervención, que permite a los usuarios adquirir moneda extranjera a través de plataformas digitales para su uso exclusivo mediante instrumentos electrónicos y tarjetas de débito.

Según informó VEMI Valores Económicos para Mercados Inteligentes en su Telegram, para las operaciones de este lunes, la tasa de referencia se ubica en 570,75 bolívares por dólar.

Asimismo, el canal económico recalcó que este esquema es estrictamente electrónico, por lo que el retiro por taquilla no está disponible bajo esta modalidad.

Disponibilidad por entidad bancaria

Banco Nacional de Crédito (BNC): La subasta está operativa en el módulo de intervención. Los usuarios deben gestionar la compra desde la web o aplicación móvil y, posteriormente, transferir los fondos de la cuenta de Libre Convertibilidad a la Tarjeta Electrónica.

Banco Provincial: La intervención electrónica se encuentra abierta con un rango de compra que va desde un mínimo de 10$ hasta un máximo de 1000$. El acceso es vía web, siguiendo la ruta: Cta Bs > Quiero > Comprar divisas > INTERVENCIÓN > electrónico USD.

Bancamiga: El proceso de intervención digital está disponible a través de la sección de "Operaciones de Divisas". Por el momento, el monto mínimo de compra es de 200$.

Banco de Venezuela (BDV): Se encuentra activo para la compra de divisas con límites que oscilan entre los 10$ y los 2000$.

Esquema de comisiones y limitaciones

El uso de estos fondos está sujeto a una estructura de costos operativos específica:

Comisión por compra: 0,5% aplicada al momento de la operación.

Comisión por uso: 2,5% al consumir con la Tarjeta Digital y 1,5% con la Tarjeta de Débito física.

Comisiones de red: Variables de acuerdo con la plataforma de cada comercio.

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